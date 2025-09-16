  1. Realting.com
  2. Estados Unidos
  3. Miami
  4. Barrio residencial Three bedrom apartment of 115sq.m, Preko Morače

Barrio residencial Three bedrom apartment of 115sq.m, Preko Morače

Miami, Estados Unidos
de
$3,204
;
2
Dejar una solicitud
ID: 28684
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Estados Unidos
  • Región / estado
    Florida
  • Barrio
    Condado de Miami-Dade
  • Ciudad
    Miami

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
In one of the most attractive locations in the city, at the very beginning of Dalmatinska Street. The apartment is located on the first floor of a building that represents a combination of privacy and modern living. The apartment has a terrace with a view of the Temple and the possibility of buying a garage space.

Localización en el mapa

Miami, Estados Unidos
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 88 m² na Prodaju – Budva
Miami, Estados Unidos
de
$322,743
Barrio residencial Stan 74 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$164,306
Barrio residencial Stan 88 m² na Prodaju – Budva
Miami, Estados Unidos
de
$322,743
Barrio residencial Stan 57 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$1,115
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$645
Está viendo
Barrio residencial Three bedrom apartment of 115sq.m, Preko Morače
Miami, Estados Unidos
de
$3,204
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Barrio residencial Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Barrio residencial Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Barrio residencial Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Barrio residencial Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Mostrar todo Barrio residencial Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Barrio residencial Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Miami, Estados Unidos
de
$322,743
The fully equipped apartment is located in an attractive part of the Old Bakery complex. It is located on the third floor of a building with excellent structure and organization, overlooking the courtyard. The possibility of purchasing an additional garage space
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 53 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 53 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 53 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 53 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 53 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 53 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 53 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$939
Izdaje se lijepo opremljen dvosoban stan, povrsine 53m2, u City kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na prvom spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Nalazi se na odlicn…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 96 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 96 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 96 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 96 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 96 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 96 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 96 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$2,582
Izdaje se namješten i luksuzno opremljen, trosoban stan, od 96m2, na petom spratu stambene zgrade, u Master kvartu. Struktura: ulzni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe (od kojih je jedna master soba), dva kupatila, veseraj i terasa. Posjeduje multi split sistem. …
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Estados Unidos
Cómo comprar bienes raíces en EE. UU.: qué deben saber los inversores extranjeros
16.09.2025
Cómo comprar bienes raíces en EE. UU.: qué deben saber los inversores extranjeros
¿A quiénes se les niegan con más frecuencia las visas estadounidenses? Estadísticas de rebote actuales
06.05.2025
¿A quiénes se les niegan con más frecuencia las visas estadounidenses? Estadísticas de rebote actuales
¿Por qué Elon Musk vendió todas sus mansiones y dónde vive ahora?
27.03.2025
¿Por qué Elon Musk vendió todas sus mansiones y dónde vive ahora?
Las 10 mejores ciudades de EE. UU. para vivir: una guía detallada
22.01.2025
Las 10 mejores ciudades de EE. UU. para vivir: una guía detallada
Cómo obtener una tarjeta verde de EE. UU. 2026: cuándo solicitarla, qué considerar y por qué se la pueden negar
09.10.2024
Cómo obtener una tarjeta verde de EE. UU. 2026: cuándo solicitarla, qué considerar y por qué se la pueden negar
Educación en EE. UU.: todos los niveles, características e instituciones educativas de primer nivel
18.09.2024
Educación en EE. UU.: todos los niveles, características e instituciones educativas de primer nivel
«Solo ganancias y protección contra la inflación, no hay más beneficios». ¿Cómo invertir en el mercado inmobiliario estadounidense como extranjero y qué factores considerar?
24.10.2022
«Solo ganancias y protección contra la inflación, no hay más beneficios». ¿Cómo invertir en el mercado inmobiliario estadounidense como extranjero y qué factores considerar?
Permiso de residencia en EE. UU. por inversiones: todo sobre las características del programa EB-501
03.03.2021
Permiso de residencia en EE. UU. por inversiones: todo sobre las características del programa EB-501
Mostrar todas las publicaciones