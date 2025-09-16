Barrio residencial Stan 46 m² na Prodaju – Kolašin

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Na prodaji jednosoban stan od 46,47 m2 u Kolašinu, naselje Breza.
Riječ je o novoj stambenoj zgradi, modernog i atraktivnog izgleda.
Nalazi se u neposrednoj blizini hotela Breza sa 5 zvezdica i budućeg hotela Splendid.
Ulica ima grijače ispod asfalta na dionicama uspona. Grijači su takođe postavljeni na prilaznim stazama i platou. Sanitarije koje su korišćenje su Villeroy i Boch Hansgrohe.
…
PREDVIĐENA IZGRADNJA NEKOLIKO LUKSUZNIH STANOVA U NASELJU BREZA
HOTELI OD KOJI JE JEDAN VEĆ U IZGRADNJI (HOTEL BREZA).
TAKOĐE, PLANOM PREDVIĐENA IZGRADNJA GONDOLE KOJA ĆE
POVEZITE KOLAŠIN SA SKI CENTROM. POČETNA STANICA JE
PLANIRAN DESNO U NASELJU NEDALEKO OD NAŠEG KOMPLEKSA.
TREBA NAGLASITI DA SE KOLAŠIN SMATRA ZA NAJBRŽE RASTEĆI SKI CENTAR U
REGION. OTVARANJE DIONICA AUTOPUTA KOJA ĆE GA POVEZATI NA
PORED TOGA IDE PODGORICOM. OSIM NOVIH ŽIČARA KOJE JE
OTVORENO ZA POSLEDNJIH PAR GODINA, OČEKUJE SE DA BUDE ZA
SLEDEĆE SEZONE PRIPREMITE I SKIJAŠKE STAZE ZA SNAGE
IZGRADNJA BOB STAZE KOJA ĆE ZNAČAJNO POBOLJŠATI NIVO SKIJSKOG PODRUČJA
PODIĆI.
BLIZINA BIOGRADSKOG JEZERA SA NAJSTARIJOM KIŠNOM ŠUMOM U
EVROPA, TAROM RAFTING, PLANINARSTVO, JAHANJE, VOŽNJA
BICIKLIMA U PITOTE PROSTORE BJELAŠKIH PLANINA I DR
MOGUĆNOST RAZVOJA TURIZMA VAN ZIMSKE SEZONE.
Localización en el mapa
Miami, Estados Unidos
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo