  4. Barrio residencial Stan 46 m² na Prodaju – Kolašin

Miami, Estados Unidos
de
$2,582
;
9
ID: 28826
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Estados Unidos
  • Región / estado
    Florida
  • Barrio
    Condado de Miami-Dade
  • Ciudad
    Miami

Sobre el complejo

Na prodaji jednosoban stan od 46,47 m2 u Kolašinu, naselje Breza. Riječ je o novoj stambenoj zgradi, modernog i atraktivnog izgleda. Nalazi se u neposrednoj blizini hotela Breza sa 5 zvezdica i budućeg hotela Splendid. Ulica ima grijače ispod asfalta na dionicama uspona. Grijači su takođe postavljeni na prilaznim stazama i platou. Sanitarije koje su korišćenje su Villeroy i Boch Hansgrohe. … PREDVIĐENA IZGRADNJA NEKOLIKO LUKSUZNIH STANOVA U NASELJU BREZA HOTELI OD KOJI JE JEDAN VEĆ U IZGRADNJI (HOTEL BREZA). TAKOĐE, PLANOM PREDVIĐENA IZGRADNJA GONDOLE KOJA ĆE POVEZITE KOLAŠIN SA SKI CENTROM. POČETNA STANICA JE PLANIRAN DESNO U NASELJU NEDALEKO OD NAŠEG KOMPLEKSA. TREBA NAGLASITI DA SE KOLAŠIN SMATRA ZA NAJBRŽE RASTEĆI SKI CENTAR U REGION. OTVARANJE DIONICA AUTOPUTA KOJA ĆE GA POVEZATI NA PORED TOGA IDE PODGORICOM. OSIM NOVIH ŽIČARA KOJE JE OTVORENO ZA POSLEDNJIH PAR GODINA, OČEKUJE SE DA BUDE ZA SLEDEĆE SEZONE PRIPREMITE I SKIJAŠKE STAZE ZA SNAGE IZGRADNJA BOB STAZE KOJA ĆE ZNAČAJNO POBOLJŠATI NIVO SKIJSKOG PODRUČJA PODIĆI. BLIZINA BIOGRADSKOG JEZERA SA NAJSTARIJOM KIŠNOM ŠUMOM U EVROPA, TAROM RAFTING, PLANINARSTVO, JAHANJE, VOŽNJA BICIKLIMA U PITOTE PROSTORE BJELAŠKIH PLANINA I DR MOGUĆNOST RAZVOJA TURIZMA VAN ZIMSKE SEZONE.

Localización en el mapa

Miami, Estados Unidos
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte

