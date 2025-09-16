  1. Realting.com
  2. Estados Unidos
  3. Miami
  4. Barrio residencial Residential building with three apartments, Gorica C

Barrio residencial Residential building with three apartments, Gorica C

Miami, Estados Unidos
de
$2,934
;
9
Dejar una solicitud
ID: 28693
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Estados Unidos
  • Región / estado
    Florida
  • Barrio
    Condado de Miami-Dade
  • Ciudad
    Miami

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
In the very core of Gorica C, a smaller residential building with three floors and three apartments is for sale. The square footage of the apartment on the ground floor is 89.54 m2, while the apartments on the first floor and attic are 93.34 m2. According to the structure, the apartments are two-room, beautifully decorated with a large terrace. There is a 200m2 yard around the building. Apartments can be rented out at excellent prices, bearing in mind the diplomatic residential character of Gorica C and represent a desirable investment

Localización en el mapa

Miami, Estados Unidos
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 120 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$1,584
Barrio residencial One bedroom apartment of 58m2, Bečići
Miami, Estados Unidos
de
$221,813
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$469
Barrio residencial Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$123,229
Barrio residencial Stan 53 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$939
Está viendo
Barrio residencial Residential building with three apartments, Gorica C
Miami, Estados Unidos
de
$2,934
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$704
Izdaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 45m2, na prvom spratu stambene zgrade, Preko Morace.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.   Stan se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, u blizini svih sadrzaja ne…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$411
Izdaje se namjesten jednoban stan, povrsine 45m2, na prvom spratu stambene zgrade, u Zagoricu.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.   Stan se nalazi u zgradi koja ne posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.   Nalazi se na odlicno…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 105 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 105 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 105 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 105 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 105 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 105 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 105 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$2,113
Odlično koncipiran stan i uređen sa krajnjim stilom, nalazi se na IV spratu zgrade. Izuzetno prostran, otvorenog pogleda, ovaj stan ima i jedno garažno mjesto. Spreman za useljenje odmah
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Estados Unidos
Cómo comprar bienes raíces en EE. UU.: qué deben saber los inversores extranjeros
16.09.2025
Cómo comprar bienes raíces en EE. UU.: qué deben saber los inversores extranjeros
¿A quiénes se les niegan con más frecuencia las visas estadounidenses? Estadísticas de rebote actuales
06.05.2025
¿A quiénes se les niegan con más frecuencia las visas estadounidenses? Estadísticas de rebote actuales
¿Por qué Elon Musk vendió todas sus mansiones y dónde vive ahora?
27.03.2025
¿Por qué Elon Musk vendió todas sus mansiones y dónde vive ahora?
Las 10 mejores ciudades de EE. UU. para vivir: una guía detallada
22.01.2025
Las 10 mejores ciudades de EE. UU. para vivir: una guía detallada
Cómo obtener una tarjeta verde de EE. UU. 2026: cuándo solicitarla, qué considerar y por qué se la pueden negar
09.10.2024
Cómo obtener una tarjeta verde de EE. UU. 2026: cuándo solicitarla, qué considerar y por qué se la pueden negar
Educación en EE. UU.: todos los niveles, características e instituciones educativas de primer nivel
18.09.2024
Educación en EE. UU.: todos los niveles, características e instituciones educativas de primer nivel
«Solo ganancias y protección contra la inflación, no hay más beneficios». ¿Cómo invertir en el mercado inmobiliario estadounidense como extranjero y qué factores considerar?
24.10.2022
«Solo ganancias y protección contra la inflación, no hay más beneficios». ¿Cómo invertir en el mercado inmobiliario estadounidense como extranjero y qué factores considerar?
Permiso de residencia en EE. UU. por inversiones: todo sobre las características del programa EB-501
03.03.2021
Permiso de residencia en EE. UU. por inversiones: todo sobre las características del programa EB-501
Mostrar todas las publicaciones