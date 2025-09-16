  1. Realting.com
Inmuebles comerciales Poslovni prostor 102 m² na Prodaju – Herceg Novi

de
$352,083
;
10
ID: 28667
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Estados Unidos
  • Región / estado
    Florida
  • Barrio
    Condado de Miami-Dade
  • Ciudad
    Miami

Sobre el complejo

Transferir
Poslovni prostor od 102 m² nudi idealno okruženje za razne djelatnosti Istaknute nekretnine: Lokacija: Stari grad, Njegoševa ulica Veličina: 102 m² Pristup: Dva odvojena ulaza za dodatnu pogodnost Karakteristike i pogodnosti:   Toaleti: Opremljen sa dva toaleta Izgled: Fleksibilan raspored pogodan za niz poslovnih upotreba Prednosti lokacije: Istorijski šarm: Nalazi se u živopisnom i užurbanom Starom gradu Pešački saobraćaj: Velika vidljivost i oblast pešačkog saobraćaja, idealno za privlačenje kupaca Pristupačnost: Jednostavan pristup sa više ulaza povećava udobnost kupaca Ovaj poslovni prostor pruža odličnu priliku da iskoristite odličnu lokaciju sa obiljem pješačkog saobraćaja i istorijskim šarmom. Savršeno za maloprodaju, poslovni prostor ili butik. Kontaktirajte nas danas da zakažete pregled i napravite prvi korak ka tome da ovaj izuzetan poslovni prostor učinite svojim!

Localización en el mapa

Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
