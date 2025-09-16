Inmuebles comerciales Poslovni prostor 70 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

  1. Realting.com
Poslovni prostor 70 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

$822
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Estados Unidos
  • Región / estado
    Florida
  • Barrio
    Condado de Miami-Dade
  • Ciudad
    Miami

Sobre el complejo

Izdaje se poslovni prostor, površine 70m2, na prvom spratu stambene zgrade, Preko Morače.   Struktura: ulazni hodnik, tri odvojene kancelarije, kuhinja i toalet.   Prostor je savršeno pogodan za kancelarijske namjene i nudi odličnu vidljivost i pristup.    Svaka prostorija u poslovnom prostoru opremljena je klima uređajem, a prostor je pod video nadzorom, što garantuje maksimalnu udobnost i sigurnost.    Nalazi se na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadržaja neophodnih za svakodnevno funkcionisanje.   Iza zgrade je dostupan veliki javni parking.   Izdaje se na duži vremenski period, uz obavezan depozit!    Cijena mjesečnog najma je 700€  + PDV. 

Localización en el mapa

Miami, Estados Unidos
Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Comercio Poslovni prostor 180 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$1,760
Comercio Poslovni prostor 61 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$1,174
Comercio Poslovni objekat od 1.950m2, Vojislavljevića
Miami, Estados Unidos
de
$11,736
Comercio Poslovni prostor 193 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$4,694
Comercio Commercial space of 102sq.m - old town of Herceg Novi
Miami, Estados Unidos
de
$352,083
Comercio Poslovni prostor 61 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$1,174
Izdaje se poslovni prostor, površine 61m2, na visokom prizemlju stambene zgrade, u Centru Podgorice. Struktura: ulazni hodnik, open space prostorija, dvije odvojene kancelarije, kupatilo i terasa. Stan je savršeno pogodan za kancelarije, advokatske kancelarije, notare, izvršitelje i druge …
Miami, Estados Unidos
de
$2,817
The office space is divided into two floors: basement 160 m2; ground floor 134 m2. It consists of 5 offices, 2 toilets, 2 meeting rooms, 1 pantry, 1 tea kitchen, 1 archive. The space is well designed, in a great location and soon ready to move in
Comercio Commercial space of 108m2, Zetagradnja building - Tuški put
Miami, Estados Unidos
de
$822
Two commercial spaces with a total area of ​​108m2 are for rent, 4 July building, Zetagradnje, Tuski put. The business consists of office and warehouse space. The office space is 42m2 and consists of 2 offices, a fully equipped kitchen and two toilets. The warehouse space is 66m2. The pr…
Últimas noticias en Estados Unidos
Cómo comprar bienes raíces en EE. UU.: qué deben saber los inversores extranjeros
16.09.2025
Cómo comprar bienes raíces en EE. UU.: qué deben saber los inversores extranjeros
¿A quiénes se les niegan con más frecuencia las visas estadounidenses? Estadísticas de rebote actuales
06.05.2025
¿A quiénes se les niegan con más frecuencia las visas estadounidenses? Estadísticas de rebote actuales
¿Por qué Elon Musk vendió todas sus mansiones y dónde vive ahora?
27.03.2025
¿Por qué Elon Musk vendió todas sus mansiones y dónde vive ahora?
Las 10 mejores ciudades de EE. UU. para vivir: una guía detallada
22.01.2025
Las 10 mejores ciudades de EE. UU. para vivir: una guía detallada
Cómo obtener una tarjeta verde de EE. UU. 2026: cuándo solicitarla, qué considerar y por qué se la pueden negar
09.10.2024
Cómo obtener una tarjeta verde de EE. UU. 2026: cuándo solicitarla, qué considerar y por qué se la pueden negar
Educación en EE. UU.: todos los niveles, características e instituciones educativas de primer nivel
18.09.2024
Educación en EE. UU.: todos los niveles, características e instituciones educativas de primer nivel
«Solo ganancias y protección contra la inflación, no hay más beneficios». ¿Cómo invertir en el mercado inmobiliario estadounidense como extranjero y qué factores considerar?
24.10.2022
«Solo ganancias y protección contra la inflación, no hay más beneficios». ¿Cómo invertir en el mercado inmobiliario estadounidense como extranjero y qué factores considerar?
Permiso de residencia en EE. UU. por inversiones: todo sobre las características del programa EB-501
03.03.2021
Permiso de residencia en EE. UU. por inversiones: todo sobre las características del programa EB-501
