  1. Realting.com
  2. Estados Unidos
  3. Miami
  4. Inmuebles comerciales Poslovni prostor 193 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica

Inmuebles comerciales Poslovni prostor 193 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica

Miami, Estados Unidos
de
$4,694
;
8
Dejar una solicitud
ID: 28679
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Estados Unidos
  • Región / estado
    Florida
  • Barrio
    Condado de Miami-Dade
  • Ciudad
    Miami

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Izdaje se poslovni prostor površine 193m2 u The Capital Plaza Diplomat Tover-u u Podgorici. Riječ je o impresivnom  visokom predvorju kule Diplomat, uključuje usluge recepcije i obezbjeđenja 24/7. The Capital Plaza Centar važi za jednu od najsigurnijih zgrada. Posjeduje recepciju, tri brza lifta, protivpožarni sistem, pristup sistemu kontrole, bezbjednosti, nadzora i upravljanja, a tu je i centralna klimatizacija. Prizemlje Capital Plaze uključuje i pješačku zonu okruženu širokim spektrom modnih prodavnica, prodavnica kućnih dekora, restorana, banke i mnogih drugih specijalizovanih i uslužnih radnji. Ovaj poslovni prostor je potpuno opremljen i ima konferencijsku salu, otvoreni prostor za zaposlene, recepciju i kancelariju izvršnog direktora, kuhinju, arhivu, kao i 3 kancelarije za srednje upravljanje. Posjeduje i jedno garažno mjesto na nivou -3.

Localización en el mapa

Miami, Estados Unidos
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Comercio Poslovni prostor od 294m2, Blok V
Miami, Estados Unidos
de
$2,817
Comercio Business premises in the new building Ventura Park
Miami, Estados Unidos
de
$18
Comercio Poslovni prostor od 210m2, Ventura Residence - Zabjelo
Miami, Estados Unidos
de
$16
Comercio Poslovni prostor 70 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$822
Comercio Poslovni prostor, 40m2
Miami, Estados Unidos
de
$704
Está viendo
Inmuebles comerciales Poslovni prostor 193 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$4,694
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Comercio Business Space, 97 m², Preko Morače - FOR RENT
Comercio Business Space, 97 m², Preko Morače - FOR RENT
Comercio Business Space, 97 m², Preko Morače - FOR RENT
Comercio Business Space, 97 m², Preko Morače - FOR RENT
Comercio Business Space, 97 m², Preko Morače - FOR RENT
Mostrar todo Comercio Business Space, 97 m², Preko Morače - FOR RENT
Comercio Business Space, 97 m², Preko Morače - FOR RENT
Miami, Estados Unidos
de
$1,174
A business space of 97 m² is available for rent, located in Preko Morače, spread over two levels. Layout: Ground floor and basement. Ground floor: Large open space area. Basement: Open space area and two toilets. The property is situated near the courthouse and is ideal for an agency,…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Comercio Poslovni objekat od 1.950m2, Vojislavljevića
Comercio Poslovni objekat od 1.950m2, Vojislavljevića
Comercio Poslovni objekat od 1.950m2, Vojislavljevića
Comercio Poslovni objekat od 1.950m2, Vojislavljevića
Comercio Poslovni objekat od 1.950m2, Vojislavljevića
Comercio Poslovni objekat od 1.950m2, Vojislavljevića
Comercio Poslovni objekat od 1.950m2, Vojislavljevića
Miami, Estados Unidos
de
$11,736
Lokacija Objekt se nalazi uz samu magistralu što mu daje brojne pogodnosti za razne vrste djelatnosti. U vrlo prometnoj ulici u blizini Rocky Pistolata, idealna je opcija za slične lokale ali i za razne druge namjene, jer se cijeli prostor može prilagoditi skladišnom prostoru. Interijer i …
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Comercio Poslovni prostor 186 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Comercio Poslovni prostor 186 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Comercio Poslovni prostor 186 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Comercio Poslovni prostor 186 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Comercio Poslovni prostor 186 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$1,643
Izdaje se magacin, povrsine 186m2, u Gornjoj Gorici.   Objekat se sastoji od suterena i prizemlja.   Oba nivoa su identicne kvadrature od po 93m2.    Magacin je prostoran i funkcionalan, idealan za skladištenje razne vrste robe   Nalazi se na odličnoj lokaciji, sa odličnim pristupom sa glavn…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Estados Unidos
Cómo comprar bienes raíces en EE. UU.: qué deben saber los inversores extranjeros
16.09.2025
Cómo comprar bienes raíces en EE. UU.: qué deben saber los inversores extranjeros
¿A quiénes se les niegan con más frecuencia las visas estadounidenses? Estadísticas de rebote actuales
06.05.2025
¿A quiénes se les niegan con más frecuencia las visas estadounidenses? Estadísticas de rebote actuales
¿Por qué Elon Musk vendió todas sus mansiones y dónde vive ahora?
27.03.2025
¿Por qué Elon Musk vendió todas sus mansiones y dónde vive ahora?
Las 10 mejores ciudades de EE. UU. para vivir: una guía detallada
22.01.2025
Las 10 mejores ciudades de EE. UU. para vivir: una guía detallada
Cómo obtener una tarjeta verde de EE. UU. 2026: cuándo solicitarla, qué considerar y por qué se la pueden negar
09.10.2024
Cómo obtener una tarjeta verde de EE. UU. 2026: cuándo solicitarla, qué considerar y por qué se la pueden negar
Educación en EE. UU.: todos los niveles, características e instituciones educativas de primer nivel
18.09.2024
Educación en EE. UU.: todos los niveles, características e instituciones educativas de primer nivel
«Solo ganancias y protección contra la inflación, no hay más beneficios». ¿Cómo invertir en el mercado inmobiliario estadounidense como extranjero y qué factores considerar?
24.10.2022
«Solo ganancias y protección contra la inflación, no hay más beneficios». ¿Cómo invertir en el mercado inmobiliario estadounidense como extranjero y qué factores considerar?
Permiso de residencia en EE. UU. por inversiones: todo sobre las características del programa EB-501
03.03.2021
Permiso de residencia en EE. UU. por inversiones: todo sobre las características del programa EB-501
Mostrar todas las publicaciones