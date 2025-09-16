  1. Realting.com
  4. Inmuebles comerciales Poslovni prostor 87 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica

Inmuebles comerciales Poslovni prostor 87 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica

Miami, Estados Unidos
de
$1,174
;
9
ID: 28805
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Estados Unidos
  • Región / estado
    Florida
  • Barrio
    Condado de Miami-Dade
  • Ciudad
    Miami

Sobre el complejo

Opremljen  poslovni prostor površine 89m2 dostupan za izdavanje i za prodaju. U pitanju je u potpunosti razrađen biznis koji je moguće preuzeti sa inventarom. Nalazi se u blizini Big Fashion centra. Pogodan za igraonicu ili neku drugu djelatnost. Posjeduje kuhinju i toalet, a rađen je po open space principu.

Localización en el mapa

Miami, Estados Unidos
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte

Está viendo
Inmuebles comerciales Poslovni prostor 87 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$1,174
