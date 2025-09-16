Inmuebles comerciales Business premises in the new building Ventura Park

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
In the new Ventura Park residential and commercial building at Stari Aerodrom, two commercial spaces are for rent in the gray phase. The surfaces of these business premises are 41.49 m2 and 27.65 m2. The premises are ventilated up to the roof of the facility, so they can be equipped as a fast food facility or similar. They are also suitable for a pharmacy, given the immediate vicinity of the Health Center, as well as other activities.
There is a possibility of renting individual space, but also together (as one business space).
