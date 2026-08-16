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Casas del mar en Venta en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos

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Mina Al arab
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6 propiedades total found
Dúplex 3 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 3 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 157 m²
Número de plantas 14
Apartamentos Inspirados en el Hielo en Venta en el Distrito de Playa de Ras Al Khaimah El Di…
$992,481
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Dúplex 4 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 4 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 188 m²
Piso 1/12
Apartamentos frente al mar con pago a plazos en Ras Al Khaimah, isla de Al Marjan Los aparta…
$1,44M
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Dúplex 2 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 2 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Piso 4/12
Apartamentos frente al mar con pago a plazos en Ras Al Khaimah, isla de Al Marjan Los aparta…
$832,851
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Dúplex 3 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 3 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Piso 1/12
Apartamentos frente al mar con pago a plazos en Ras Al Khaimah, isla de Al Marjan Los aparta…
$1,13M
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Villa 2 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Villa 2 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 2 550 m²
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$489,910
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Casa 5 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Casa 5 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 799 m²
Bиза на 12 лет Бизнес-лицензия на 12 лет Испытайте эксклюзивную жизнь на острове в сам…
$1,91M
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Tipos de propiedades en Ras al-Jaima

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adosados
dúplex

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