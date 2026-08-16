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Apartamentos del mar en venta en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos

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Mina Al arab
56
Maqawwarah
5
Khuzam
3
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136 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Piso 5/15
Apartamento de lujo en primera línea de playa con vistas ininterrumpidas al mar en Miraggio,…
$679,005
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Apartamento 1 habitación en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitación
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Número de plantas 15
Apartamentos de Lujo con Vistas Panorámicas al Atardecer en Al Marjan Island Estos apartamen…
$520,532
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Apartamento 1 habitación en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitación
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Número de plantas 16
Apartamentos de Diseño Elegante Frente al Mar en Venta en Ras Al Khaimah Este lujoso desarro…
$522,846
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Apartamento 2 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Piso 15/18
Exclusivos Apartamentos Frente al Mar Diseñados por Elie Saab en Al Marjan Island Al Marjan …
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Apartamento 2 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Piso 10/18
Apartamentos junto al mar para la vida y la inversión! ¡Con una hermosa vista panorámica del…
$511,446
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Apartamento 3 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
Piso 2/19
Apartamentos Frente al Mar en el Proyecto Sheraton en Al Marjan Island Estos apartamentos am…
$1,07M
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TekceTekce
Apartamento 4 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 290 m²
Piso 6/12
Propiedades Favorables para la Inversión Cerca del Próximo Casino Resort en Al Marjan Island…
$2,04M
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Apartamento 4 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 267 m²
Piso 4/9
Apartamento de lujo en el proyecto Fortune Bay Residences en Al Marjan Island! Apartamento t…
$2,07M
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Apartamento 3 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Piso 4/9
Apartamento de lujo en el proyecto Fortune Bay Residences en Al Marjan Island! Apartamento t…
$971,419
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Apartamento 2 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Piso 3/11
Viviendas con Vista al Mar en Al Marjan Island, Ras Al Khaimah Este exclusivo proyecto resid…
$524,002
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Apartamento 4 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 302 m²
Piso 5/10
Apartments in the innovative project Gianfranco Ferre Residences on the first coastline of t…
$3,15M
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Apartamento 3 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 75 m²
Piso 5
Apartamentos con Vista al Wynn Casino y Plan de Pago Después de la Transferencia en Ras Al K…
$489,300
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Estudio en Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
Estudio
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 10/21
Apartamentos de marca en el complejo Franck Muller Aeternitas en Dubai Marina! ¡Por vida e i…
$226,009
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Apartamento 2 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 6/8
Apartamentos Frente a la Playa Completamente Amueblados en Al Marjan Al Marjan Island en Ras…
$658,184
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Apartamento 3 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Piso 1/15
Apartamentos frente al mar con casino y vista al mar en Ras Al Khaimah La isla Al Marjan en …
$1,24M
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Apartamento 4 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 311 m²
Piso 4/15
Apartamentos premium completamente amueblados en la isla Al Marjan de Ras Al Khaimah Estos a…
$2,41M
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Apartamento 3 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Piso 7/11
Viviendas con Vista al Mar en Al Marjan Island, Ras Al Khaimah Este exclusivo proyecto resid…
$754,193
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Apartamento 3 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 126 m²
Piso 7/14
Apartamentos en el icónico complejo residencial Marriot Resort & Residences! Alto rendimient…
$1,12M
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Ático Ático 3 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 3 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 108 m²
Piso 2/23
Apartamentos y casas adosadas de lujo frente al mar en la isla Al Marjan La isla Al Marjan, …
$2,33M
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Apartamento 3 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 122 m²
Piso 1/18
Exclusivos Apartamentos Frente al Mar con Vistas al Casino Wynn en Ras Al Khaimah Ras Al Kha…
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Apartamento 4 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 441 m²
Número de plantas 18
Exclusivos Apartamentos Frente al Mar Diseñados por Elie Saab en Al Marjan Island Al Marjan …
$6,54M
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Apartamento 3 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 118 m²
Número de plantas 15
Apartamentos de Lujo con Vistas Panorámicas al Atardecer en Al Marjan Island Estos apartamen…
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Apartamento 3 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Piso 12/15
Apartamentos premium completamente amueblados en la isla Al Marjan de Ras Al Khaimah Estos a…
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Apartamento 2 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Número de plantas 15
Apartamentos de Lujo con Vistas Panorámicas al Atardecer en Al Marjan Island Estos apartamen…
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Apartamento 2 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Piso 1/13
Apartamentos Totalmente Amueblados con Cuotas Después de la Entrega en Al Marjan Island Al M…
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Apartamento 2 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
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Dormitorios 1
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Apartamentos de Diseño Elegante Frente al Mar en Venta en Ras Al Khaimah Este lujoso desarro…
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Apartamento 4 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
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Nº de cuartos de baño 4
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Número de plantas 15
Apartamentos de Lujo con Vistas Panorámicas al Atardecer en Al Marjan Island Estos apartamen…
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Apartamento 3 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
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Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
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Apartamentos con Plan de Pago de 2 Años Tras la Entrega en el Nuevo Distrito de Negocios de …
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Apartamento 2 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 9/18
Apartamentos en el lujoso complejo Waterfront en Al Hamra Village! Vista mar pintoresca! Deb…
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Apartamento 3 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 129 m²
Piso 5/10
Complejo residencial Premium Manta Bay en Al Marjan Island en Ras Al Khaimah! Apartamentos p…
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Tipos de propiedades en Ras al-Jaima

áticos
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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