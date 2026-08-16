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Apartamentos en la montaña en venta en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos

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Mina Al arab
56
Maqawwarah
5
Khuzam
3
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2 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Piso 9/19
Apartments on the seashore on the island in Ras-al-Haim The Bay Residences complex is loc…
$273,623
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Apartamento 3 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 149 m²
Número de plantas 17
$1,15M
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Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
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Tipos de propiedades en Ras al-Jaima

áticos
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
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