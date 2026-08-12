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Áticos del lago en Venta Emiratos Árabes Unidos

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Dubái
54
Abu Dabi
22
Abu Dabi
23
Ras al-Jaima
12
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1 propiedad total found
Ático Ático 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Piso 100/100
Situado en el corazón de Dubai Creek Harbour, estos nuevos apartamentos ofrecen una mezcla e…
$48,04M
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Parámetros de las propiedades en Emiratos Árabes Unidos

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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