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Áticos en la montaña en Venta Emiratos Árabes Unidos

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Dubái
54
Abu Dabi
22
Abu Dabi
23
Ras al-Jaima
12
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10 propiedades total found
Ático Ático 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 362 m²
Número de plantas 1
Seis sentidos La palmera y nbsp; — Esta es una obra maestra arquitectónica única que se conv…
$5,99M
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Ático Ático 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 813 m²
Número de plantas 1
AVA en Palm Jumeirah por Omniyat   y mdash; Es un complejo de viviendas completamente nuevo …
$700,000
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Ático Ático 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 464 m²
DESCONOCIDO SEIS SENTOS PARA LOS LAGUANOS POR SELECCIONE GROUPSix Sentidos The Palm   — Esta…
$7,35M
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LDV InvestLDV Invest
Ático Ático 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 641 m²
4 - SPAL KOROLEVAUS SEIS SENTOS EN EL SEABERSix Sentidos The Palm   — Esta es una obra maest…
$12,39M
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Ático Ático 5 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 5 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 156 m²
Piso 9/9
ABOUT LOUVRE RESIDENCE PROJECT. Full sea View and Louver museum abudhabi  Louvre Res…
$9,21M
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Ático Ático 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 306 m²
Seis sentidos La palmera y nbsp; — Esta es una obra maestra arquitectónica única que se conv…
$4,36M
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Ático Ático 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 486 m²
SEIS SENTOS BEREGAL VILLA VON SELECT GROUPSix Sentidos The Palm   — Esta es una obra maestra…
$21,75M
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Ático Ático 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Piso 100/100
Situado en el corazón de Dubai Creek Harbour, estos nuevos apartamentos ofrecen una mezcla e…
$48,04M
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Ático Ático 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 176 m²
Seis sentidos La palmera y nbsp; — Esta es una obra maestra arquitectónica única que se conv…
$2,56M
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Ático Ático 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 617 m²
Número de plantas 1
AVA en Palm Jumeirah por Omniyat   — Es un complejo residencial completamente nuevo que impr…
$500,000
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Parámetros de las propiedades en Emiratos Árabes Unidos

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
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