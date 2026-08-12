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Áticos con piscina en Venta Emiratos Árabes Unidos

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Dubái
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Abu Dabi
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Abu Dabi
23
Ras al-Jaima
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8 propiedades total found
Ático Ático 11 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Premium Premium
Ático Ático 11 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 11
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 9
Área 3 628 m²
Piso 58/85
La torre S TENIDO Ultra-Luxury List Living✨ Ático de 5BR de ultra-luzEntra en un hogar donde…
$15,09M
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Desarrollador
Sobha Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
Ático Ático 8 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 8 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 216 m²
Piso 40/45
En el corazón mismo de Business Bay, nace una obra maestra arquitectónica, desdibujando los …
$42,21M
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Ático Ático 17 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 17 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 17
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 10
Área 4 377 m²
Piso 43/45
En el corazón mismo de Business Bay, nace una obra maestra arquitectónica, desdibujando los …
$81,69M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Ático Ático 2 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 2 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Piso 3/23
Al Marjan Island en Ras Al Khaimah es un destino de primera línea de agua que combina el luj…
$959,464
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Ático Ático 3 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 3 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Piso 12/12
Situado en el corazón de la isla de Yas, este nuevo proyecto residencial ofrece una combinac…
$850,821
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Ático Ático 4 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 4 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Piso 1/21
Estos elegantes apartamentos están situados en una comunidad planificada por maestros que co…
$1,30M
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Ático Ático 4 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 4 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Piso 11/12
Situado en uno de los barrios más vibrantes de Abu Dhabi, estos apartamentos en la isla de Y…
$1,15M
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Ático Ático 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Piso 100/100
Situado en el corazón de Dubai Creek Harbour, estos nuevos apartamentos ofrecen una mezcla e…
$48,04M
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Parámetros de las propiedades en Emiratos Árabes Unidos

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