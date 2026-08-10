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Áticos en Venta Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

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Abu Dabi
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23 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 3 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Piso 7/15
Brabus Island es un proyecto de primera línea ultra lujoso en Al Raha Beach.Brabus Island es…
$1,00M
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Ático Ático 5 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 5 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 217 m²
Piso 5/10
Sila es un proyecto residencial moderno en Masdar City, Abu Dhabi con arquitectura ecológica…
$788,165
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Ático Ático 4 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 4 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 150 m²
Piso 15/36
Reportage Tower Apartments con una hermosa vista del Canal de la Isla Al Marya, Abu Dhabi! ¡…
$1,35M
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Ático Ático 3 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 3 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Piso 3/7
Sensi es una residencia costera moderna en la Isla Saadiyat con alto potencial de inversión.…
$792,205
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Ático Ático 2 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 2 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Piso 10/27
Apartamentos en el complejo residencial de lujo ¡El Distrito de la Isla Reem, Abu Dhabi! ¡Gr…
$307,699
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Ático Ático 4 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 4 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Piso 3/7
Sensi es una residencia costera moderna en la Isla Saadiyat con alto potencial de inversión.…
$1,04M
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Ático Ático 4 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 4 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 110 m²
Piso 10/27
Apartamentos en el complejo residencial de lujo ¡El Distrito de la Isla Reem, Abu Dhabi! ¡Gr…
$421,520
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Ático Ático 3 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 3 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso 5/10
Sila es un proyecto residencial moderno en Masdar City, Abu Dhabi con arquitectura ecológica…
$441,628
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Ático Ático 4 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 4 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Piso 5/10
Sila es un proyecto residencial moderno en Masdar City, Abu Dhabi con arquitectura ecológica…
$586,402
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Ático Ático 5 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 5 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Piso 7/15
Brabus Island es un proyecto de primera línea ultra lujoso en Al Raha Beach.Brabus Island es…
$2,57M
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Ático Ático 5 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 5 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 181 m²
Piso 24/26
Apartamentos con Plan de Pagos Hasta la Entrega en Al Reem Island La isla de Al Reem es una …
$1,15M
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Ático Ático 5 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 5 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 183 m²
Piso 10/27
Apartamentos en el complejo residencial de lujo ¡El Distrito de la Isla Reem, Abu Dhabi! ¡Gr…
$1,13M
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Ático Ático 4 habitaciones en Al Taf Al Gharbi, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 4 habitaciones
Al Taf Al Gharbi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 181 m²
Piso 3/5
📩 Escribe y deja una demanda🏡 BAYA📍 Al Raha Beach🔹 O project:✅Formato Varnay: allgo 50 taunh…
$1,08M
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Ático Ático 4 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 4 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 155 m²
Piso 7/15
Brabus Island es un proyecto de primera línea ultra lujoso en Al Raha Beach.Brabus Island es…
$1,29M
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Ático Ático 9 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 9 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 9
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 284 m²
Piso 8/11
Apartamentos exclusivos con un estilo de vida lujoso en Abu Dhabi Los lujosos apartamentos e…
$25,27M
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Ático Ático 3 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 3 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Piso 10/27
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$412,534
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Ático Ático 4 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 4 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 387 m²
Piso 15/33
Sunstone de IMKAN - elegancia costera y armonía arquitectónica en la isla Al Reem.Sunstone e…
$2,04M
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Ático Ático 3 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 3 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Piso 12/12
Situado en el corazón de la isla de Yas, este nuevo proyecto residencial ofrece una combinac…
$850,821
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Ático Ático 5 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 5 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 794 m²
Número de plantas 15
$7,09M
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Ático Ático 4 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 4 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Piso 11/11
Situado en el prestigioso distrito de Al Raha Beach, estos modernos apartamentos combinan se…
$739,993
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Ático Ático 5 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 5 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 156 m²
Piso 9/9
ABOUT LOUVRE RESIDENCE PROJECT. Full sea View and Louver museum abudhabi  Louvre Res…
$9,21M
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Ático Ático 4 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Piso 11/12
Situado en uno de los barrios más vibrantes de Abu Dhabi, estos apartamentos en la isla de Y…
$1,15M
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Ático Ático 4 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 4 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Piso 1/21
Estos elegantes apartamentos están situados en una comunidad planificada por maestros que co…
$1,30M
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Parámetros de las propiedades en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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