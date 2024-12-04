Piso en edificio nuevo Volare

Distrito de Arjan
¡Un proyecto con un rendimiento garantizado del 8% durante 3 años!!!
Fecha límite - I 2025
Volare – un nuevo complejo residencial, caracterizado por su grandeza y monumentalidad.
Ubicado en la zona residencial de Arjan, que se encuentra en Dubailand, el proyecto ofrece sofisticación de sus soluciones arquitectónicas.
Combina orgánicamente un diseño majestuoso y diseños elegantes para conocedores especiales.
Los acabados impecables solo complementan los apartamentos orgánicos, saturándolos con una paleta de colores neutros. Para la decoración, se utilizaron materiales premium de excepcional calidad, que enfatizan un estilo de vida lujoso.
El acristalamiento panorámico proporciona la máxima luz natural.
Volare – es una amplia gama de lujosas comodidades disponibles para los residentes:
Los residentes tienen acceso a la infraestructura desarrollada –, todo lo que es necesario para una vida cómoda se encuentra en las inmediaciones del complejo residencial.
Ubicado en el corazón de Dubailand, que es la mayor zona residencial, de entretenimiento y turística, el complejo residencial Volare tiene demanda de inversión. La comunidad es popular tanto entre los turistas como entre los expatriados, lo que garantiza ganancias estables en bienes raíces.
El complejo incluye:
Estudios - desde 41,5 m2 - desde 163 000 $
1 CAMA - desde 62,9 m2 - desde 245 000 $
1 BED Premium - desde 68,7 m2 - desde 279 000 $
2 CAMA - desde - 109.1 m2 - desde 410 000 $
El proyecto tiene varios planes de pago para elegir al comprar apartamentos, cada uno de los cuales tiene ventajas innegables:
¡Ingresos anuales garantizados del 8% durante 3 años en la etapa de construcción!!!
¡Los ingresos garantizados comienzan el día 22 después del pago del 100!
II. Instalación hasta el final del proyecto.
20% + 4% DLD - pago inicial
20% - después de 5 meses
20% - después de 10 meses
20% - después de 15 meses
10% - en 20 meses
10% - al momento de completar el proyecto
El ingreso garantizado del 8% comienza después de la finalización del proyecto.
¡Chaqueta obligatoria!!!
20% + 4% DLD - pago inicial
1% - mensual por 27 meses
10% - después de 5 meses
10% - después de 10 meses
9% - al momento de completar el proyecto
1% - mensual 24 meses después de completar la construcción
20% + 4% DLD - pago inicial
10% - después de 5 meses
10% - después de 10 meses
10% - después de 15 meses
50% en el momento de la finalización del proyecto