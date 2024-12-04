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Piso en edificio nuevo Volare

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$179,000
;
17
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ID: 4047
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/6/26

Localización

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  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    10

Sobre el complejo

Distrito de Arjan

¡Un proyecto con un rendimiento garantizado del 8% durante 3 años!!! 

Fecha límite - I 2025

 

Volare – un nuevo complejo residencial, caracterizado por su grandeza y monumentalidad. 

Ubicado en la zona residencial de Arjan, que se encuentra en Dubailand, el proyecto ofrece sofisticación de sus soluciones arquitectónicas. 

Combina orgánicamente un diseño majestuoso y diseños elegantes para conocedores especiales.

 

Los acabados impecables solo complementan los apartamentos orgánicos, saturándolos con una paleta de colores neutros. Para la decoración, se utilizaron materiales premium de excepcional calidad, que enfatizan un estilo de vida lujoso.

 

El acristalamiento panorámico proporciona la máxima luz natural.

Volare – es una amplia gama de lujosas comodidades disponibles para los residentes:

 

  • Piscina
  • encrucijada
  • Boutiques y tiendas
  • Parque infantil
  • Piscina infantil
  • Plantaciones verdes
  • Área de barbacoa
  • Sala de juegos
  • Piscina infinita
  • Estudio de yoga
  • Cafeterías y restaurantes.
  • Cine
  • Servicio de conserjería
  • Seguridad y videovigilancia
  • Plaza de aparcamiento
  • parque
  • Campo de golf
  • Jardín
  • Sauna y baño de vapor
  • Zona SPA
  • Terrenos deportivos
  • Selva tropical
  • Gimnasio y gimnasio

Los residentes tienen acceso a la infraestructura desarrollada –, todo lo que es necesario para una vida cómoda se encuentra en las inmediaciones del complejo residencial. 

Ubicado en el corazón de Dubailand, que es la mayor zona residencial, de entretenimiento y turística, el complejo residencial Volare tiene demanda de inversión. La comunidad es popular tanto entre los turistas como entre los expatriados, lo que garantiza ganancias estables en bienes raíces.

El complejo incluye:

Estudios - desde 41,5 m2 - desde 163 000 $

1 CAMA - desde 62,9 m2 - desde 245 000 $

1 BED Premium - desde 68,7 m2 - desde 279 000 $

2 CAMA - desde - 109.1 m2 - desde 410 000 $

El proyecto tiene varios planes de pago para elegir al comprar apartamentos, cada uno de los cuales tiene ventajas innegables:

  1. Pago 100% + 4% DLD

¡Ingresos anuales garantizados del 8% durante 3 años en la etapa de construcción!!!   

¡Los ingresos garantizados comienzan el día 22 después del pago del 100!

   II.    Instalación hasta el final del proyecto.

20% + 4% DLD - pago inicial

20% - después de 5 meses

20% - después de 10 meses

20% - después de 15 meses

10% - en 20 meses

10% - al momento de completar el proyecto

El ingreso garantizado del 8% comienza después de la finalización del proyecto.

 

  1. Instalación durante 2 años después de la finalización del proyecto 

¡Chaqueta obligatoria!!!

20% + 4% DLD - pago inicial

1% - mensual por 27 meses

10% - después de 5 meses

10% - después de 10 meses

9% - al momento de completar el proyecto

1% - mensual 24 meses después de completar la construcción

  1. Plan de pago estándar

20% + 4% DLD - pago inicial

10% - después de 5 meses

10% - después de 10 meses

10% - después de 15 meses

50% en el momento de la finalización del proyecto

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 41.5 – 62.9
Precio por m², USD 3,895 – 4,313
Precio del apartamento, USD 179,000 – 245,000
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 109.0
Precio por m², USD 3,761
Precio del apartamento, USD 410,000

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Educación
Tiendas de comestibles
Alimentación

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
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Tipo de interés
Importe del préstamo
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Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
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