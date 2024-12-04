Piso en edificio nuevo Volare

Distrito de Arjan

¡Un proyecto con un rendimiento garantizado del 8% durante 3 años!!!

Fecha límite - I 2025

Volare – un nuevo complejo residencial, caracterizado por su grandeza y monumentalidad.

Ubicado en la zona residencial de Arjan, que se encuentra en Dubailand, el proyecto ofrece sofisticación de sus soluciones arquitectónicas.

Combina orgánicamente un diseño majestuoso y diseños elegantes para conocedores especiales.

Los acabados impecables solo complementan los apartamentos orgánicos, saturándolos con una paleta de colores neutros. Para la decoración, se utilizaron materiales premium de excepcional calidad, que enfatizan un estilo de vida lujoso.

El acristalamiento panorámico proporciona la máxima luz natural.

Volare – es una amplia gama de lujosas comodidades disponibles para los residentes:

Piscina

encrucijada

Boutiques y tiendas

Parque infantil

Piscina infantil

Plantaciones verdes

Área de barbacoa

Sala de juegos

Piscina infinita

Estudio de yoga

Cafeterías y restaurantes.

Cine

Servicio de conserjería

Seguridad y videovigilancia

Plaza de aparcamiento

parque

Campo de golf

Jardín

Sauna y baño de vapor

Zona SPA

Terrenos deportivos

Selva tropical

Gimnasio y gimnasio

Los residentes tienen acceso a la infraestructura desarrollada –, todo lo que es necesario para una vida cómoda se encuentra en las inmediaciones del complejo residencial.

Ubicado en el corazón de Dubailand, que es la mayor zona residencial, de entretenimiento y turística, el complejo residencial Volare tiene demanda de inversión. La comunidad es popular tanto entre los turistas como entre los expatriados, lo que garantiza ganancias estables en bienes raíces.

El complejo incluye:

Estudios - desde 41,5 m2 - desde 163 000 $

1 CAMA - desde 62,9 m2 - desde 245 000 $

1 BED Premium - desde 68,7 m2 - desde 279 000 $

2 CAMA - desde - 109.1 m2 - desde 410 000 $

El proyecto tiene varios planes de pago para elegir al comprar apartamentos, cada uno de los cuales tiene ventajas innegables:

Pago 100% + 4% DLD

¡Ingresos anuales garantizados del 8% durante 3 años en la etapa de construcción!!!

¡Los ingresos garantizados comienzan el día 22 después del pago del 100!

II. Instalación hasta el final del proyecto.

20% + 4% DLD - pago inicial

20% - después de 5 meses

20% - después de 10 meses

20% - después de 15 meses

10% - en 20 meses

10% - al momento de completar el proyecto

El ingreso garantizado del 8% comienza después de la finalización del proyecto.

Instalación durante 2 años después de la finalización del proyecto

¡Chaqueta obligatoria!!!

20% + 4% DLD - pago inicial

1% - mensual por 27 meses

10% - después de 5 meses

10% - después de 10 meses

9% - al momento de completar el proyecto

1% - mensual 24 meses después de completar la construcción

Plan de pago estándar

20% + 4% DLD - pago inicial

10% - después de 5 meses

10% - después de 10 meses

10% - después de 15 meses

50% en el momento de la finalización del proyecto