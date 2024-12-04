Complejo residencial Aria Heights

Aria Heights – confort moderno, interiores premium y arquitectura elegante en el corazón de JVC por SRG Holding!
Aria Heights es un nuevo complejo residencial moderno del desarrollador SRG Holding, situado en la zona dinámica y buscada de Jumeirah Village Circle (JVC).
Cada residencia ofrece:
- techos altos,
- ventanas panorámicas,
- interiores minimalistas ligeros,
- materiales de acabado premium: Azulejos italianos, acentos de madera,
- fontanería de alto nivel de Gessi, Geberit, Flaminia,
- cocinas totalmente equipadas con electrodomésticos Siemens y Smeg.
Esta combinación hace que Aria Heights sea un complejo centrado en la comodidad y los altos estándares de la vida urbana.
Instalaciones e infraestructura
Aria Heights ofrece un elaborado conjunto de comodidades:
- una gran piscina adulta y una piscina infantil separada,
- moderno gimnasio,
- áreas de recreación abiertas y espacios de salón,
- Los formatos F PulB y la tienda de comestibles directamente en la planta baja, haciendo la vida cotidiana lo más conveniente posible.
La infraestructura del complejo está diseñada para que los residentes sientan privacidad, armonía y tranquilidad.
Ubicación y disponibilidad
Aria Heights está convenientemente situada en la parte central de JVC - una de las zonas más populares para alquilar y vivir.
Tiempo de viaje a lugares clave:
- 5 minutos para Circle Mall,
- 10 minutos a Dubai Marina,
A 15 minutos del centro de Dubai y Burj Khalifa.
JVC ofrece una infraestructura desarrollada: escuelas, parques, centros médicos, supermercados, gimnasios, todo cerca del complejo.
Contacte ahora para obtener una presentación de Aria Heights, explore los diseños y elija una residencia en uno de los nuevos proyectos JVC de la más alta calidad de SRG Holding.