  2. Emiratos Árabes Unidos
  Complejo residencial Aria Heights

Complejo residencial Aria Heights

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$262,739
;
17
ID: 33028
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/12/25

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    20

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

Aria Heights – confort moderno, interiores premium y arquitectura elegante en el corazón de JVC por SRG Holding!

Aria Heights es un nuevo complejo residencial moderno del desarrollador SRG Holding, situado en la zona dinámica y buscada de Jumeirah Village Circle (JVC).

Cada residencia ofrece:
- techos altos,
- ventanas panorámicas,
- interiores minimalistas ligeros,
- materiales de acabado premium: Azulejos italianos, acentos de madera,
- fontanería de alto nivel de Gessi, Geberit, Flaminia,
- cocinas totalmente equipadas con electrodomésticos Siemens y Smeg.

Esta combinación hace que Aria Heights sea un complejo centrado en la comodidad y los altos estándares de la vida urbana.

Instalaciones e infraestructura
Aria Heights ofrece un elaborado conjunto de comodidades:

- una gran piscina adulta y una piscina infantil separada,
- moderno gimnasio,
- áreas de recreación abiertas y espacios de salón,
- Los formatos F PulB y la tienda de comestibles directamente en la planta baja, haciendo la vida cotidiana lo más conveniente posible.

La infraestructura del complejo está diseñada para que los residentes sientan privacidad, armonía y tranquilidad.

Ubicación y disponibilidad
Aria Heights está convenientemente situada en la parte central de JVC - una de las zonas más populares para alquilar y vivir.

Tiempo de viaje a lugares clave:
- 5 minutos para Circle Mall,
- 10 minutos a Dubai Marina,
A 15 minutos del centro de Dubai y Burj Khalifa.

JVC ofrece una infraestructura desarrollada: escuelas, parques, centros médicos, supermercados, gimnasios, todo cerca del complejo.

Contacte ahora para obtener una presentación de Aria Heights, explore los diseños y elija una residencia en uno de los nuevos proyectos JVC de la más alta calidad de SRG Holding.

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Volver a
