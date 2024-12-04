Complejo residencial Aria Heights

Aria Heights – confort moderno, interiores premium y arquitectura elegante en el corazón de JVC por SRG Holding!



Aria Heights es un nuevo complejo residencial moderno del desarrollador SRG Holding, situado en la zona dinámica y buscada de Jumeirah Village Circle (JVC).



Cada residencia ofrece:

- techos altos,

- ventanas panorámicas,

- interiores minimalistas ligeros,

- materiales de acabado premium: Azulejos italianos, acentos de madera,

- fontanería de alto nivel de Gessi, Geberit, Flaminia,

- cocinas totalmente equipadas con electrodomésticos Siemens y Smeg.



Esta combinación hace que Aria Heights sea un complejo centrado en la comodidad y los altos estándares de la vida urbana.



Instalaciones e infraestructura

Aria Heights ofrece un elaborado conjunto de comodidades:



- una gran piscina adulta y una piscina infantil separada,

- moderno gimnasio,

- áreas de recreación abiertas y espacios de salón,

- Los formatos F PulB y la tienda de comestibles directamente en la planta baja, haciendo la vida cotidiana lo más conveniente posible.



La infraestructura del complejo está diseñada para que los residentes sientan privacidad, armonía y tranquilidad.



Ubicación y disponibilidad

Aria Heights está convenientemente situada en la parte central de JVC - una de las zonas más populares para alquilar y vivir.



Tiempo de viaje a lugares clave:

- 5 minutos para Circle Mall,

- 10 minutos a Dubai Marina,

A 15 minutos del centro de Dubai y Burj Khalifa.



JVC ofrece una infraestructura desarrollada: escuelas, parques, centros médicos, supermercados, gimnasios, todo cerca del complejo.



Contacte ahora para obtener una presentación de Aria Heights, explore los diseños y elija una residencia en uno de los nuevos proyectos JVC de la más alta calidad de SRG Holding.