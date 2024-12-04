  1. Realting.com
Piso en edificio nuevo Apartamentos exclusivos con piscina privada en Jumeirah Village Circle

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$363,764
;
9
ID: 27830
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    51

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Sobre el complejo

Pisos exclusivos con piscina privada en un edificio emblemático en Dubái Jumeirah Village Circle

Jumeirah Village Circle (JVC) es una comunidad familiar y céntrica en Dubái que ofrece una combinación de villas, casas adosadas y apartamentos. Conocida por su asequibilidad en comparación con otras áreas de lujo, JVC es una opción popular tanto para residentes como para inversores debido a sus propiedades de propiedad absoluta y altos rendimientos de alquiler. La comunidad cuenta con un ambiente tranquilo con espacios verdes, parques y comodidades convenientes como escuelas, centros de atención médica, tiendas y restaurantes. JVC está bien conectado a las carreteras principales como Al Khail Road y Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, lo que proporciona un fácil acceso a destinos clave como Dubai Marina, Downtown Dubai y Mall of the Emirates. La diversidad demográfica y el desarrollo en curso contribuyen a su creciente demanda y potencial de inversión.

Los apartamentos en venta en Jumeirah Village Circle, Dubai, se encuentran a solo 5 minutos de los mercados locales y las instalaciones públicas, a 9 minutos del centro comercial Circle Mall, a 12 minutos de hospitales y escuelas, a 17 minutos de Dubai Marina y JBR, a 20 minutos de Burj Khalifa y Dubai Mall, y a 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Dubái.

El proyecto redefine la vida de élite al combinar a la perfección elegancia y funcionalidad dentro de una impresionante parcela de 6.424 m². Con 47 pisos residenciales con 388 unidades de lujo y 16 tiendas minoristas en la planta baja, este desarrollo excepcional incluye un piso mecánico y una impresionante terraza en la azotea con vistas impresionantes. Los residentes disfrutan de una variedad de comodidades lujosas, que incluyen una piscina infinita, una piscina para niños, un salón al aire libre, una cancha de pádel, un bar de jugos, un gimnasio al aire libre y un área de césped multiusos versátil. El proyecto encarna la vida consciente, donde la sostenibilidad y el lujo florecen, ofreciendo un estilo de vida que celebra los espacios compartidos y las experiencias diversas.

El interior de este proyecto de 1 y 2 dormitorios se distingue por su exclusiva piscina privada, que añade un toque de lujo al refinado espacio habitable. Diseñado para maximizar la luz natural y el flujo espacial, cuenta con elegantes suelos, elegantes rodapiés y sofisticados acabados en paredes y techos. La cocina está equipada con armarios de alta calidad y un conjunto completo de electrodomésticos, que incluyen una cocina, un fregadero, un frigorífico, un lavavajillas, una lavadora, un microondas, un horno y una máquina de hielo. El baño cuenta con lujosos acabados, que incluyen un lavabo, un inodoro, una cabina de ducha, una bañera y un jacuzzi. Las especificaciones generales incluyen materiales de primera calidad en las puertas, muros cortina y paneles de armario bien equipados.


DXB-00146

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
