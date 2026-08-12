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Apartamentos del mar en venta en Dubái, Emiratos Árabes Unidos

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Business Bay
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523 propiedades total found
Ático Ático 11 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Premium Premium
Ático Ático 11 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 11
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 9
Área 3 628 m²
Piso 58/85
La torre S TENIDO Ultra-Luxury List Living✨ Ático de 5BR de ultra-luzEntra en un hogar donde…
$15,09M
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Sobha Realty
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Apartamento 1 habitacion en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitacion
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Piso 6
Eltiera Heights es el primer desarrollo residencial en las Islas Jumeirah –una dirección con…
Precio en demanda
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Umed properties
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Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Piso 2/45
Pisos frente al mar en Dubai Maritime City con vistas panorámicas al mar Este proyecto emble…
$1,04M
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 345 m²
Piso 24/60
Viviendas de Inversión Frente al Mar en Dubai Maritime City con 35% Postentrega y Pagos Mens…
$3,09M
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Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 114 m²
Número de plantas 20
Apartamentos de lujo frente al mar con cuotas en Dubai Creek Harbour Dubai Creek Harbour es …
$875,205
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Ático Ático 10 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 10 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 10
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 315 m²
Piso 41/43
Apartamentos de Ultra Lujo de Bugatti en un Nuevo Edificio Icónico de Dubai Business Bay Un …
$42,40M
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Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 79 m²
Piso 7/8
Encantador apartamento con una impresionante vista al mar, piscina, gimnasio y zonas de yoga…
$692,966
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Apartamento 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Piso 6/12
241 WATERSIDE - privacidad de la isla, arquitectura minimalista y estilo de vida de resort e…
$514,374
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Apartamento 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 1/38
Apartamentos a Plazos de la Marca Franck Muller en Dubai Marina El puerto deportivo de Dubai…
$473,396
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Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Piso 10/15
Moderno apartamento en el complejo residencial Sea Legend Tower Uno en la prestigiosa zona d…
$804,564
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Apartamento 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 113 m²
Piso 3/9
Lujoso Apartamento de 1 Habitación frente al Agua en Mina by Azizi Viva el confort y la e…
$1,17M
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Apartamento 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Piso 23/71
Apartamentos en Proyecto Residencial de Lujo con Vista al Canal en Business Bay Ubicados en …
$704,320
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Apartamento 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 303 m²
Piso 5/10
Apartamento de primera clase con una gran terraza, impresionante piscina infinita y un gimna…
$1,41M
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Apartamento 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 1/10
Apartamento estudio con terraza y vista al mar en Palm Jumeirah Palm Jumeirah es uno de los …
$600,404
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Apartamento 5 habitaciones en Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 5 habitaciones
Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 498 m²
Número de plantas 16
Propiedades de Lujo Frente al Agua en el Canal de Dubái Ubicado junto al Canal de Dubái y al…
$9,58M
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Apartamento 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 17/60
Apartamentos de Lujo con Vistas a Palm Jumeirah en Dubai Internet City Dubai Internet City (…
$949,101
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Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 247 m²
Piso 2/52
Apartamentos exclusivos diseñados por Cavalli en el puerto de Dubai El puerto de Dubái, situ…
$2,41M
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Apartamento 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Piso 2/11
Samana Ocean Crest es un apartamento frente al mar con vistas panorámicas y edición limitada…
$592,960
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DDA Real Estate
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Ático Ático 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 223 m²
Apartamentos de lujo en Sea Haven con vistas al mar! Laguna privada y playa! Sistema de hoga…
$2,56M
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DDA Real Estate
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Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 149 m²
Piso 65/80
Apartamentos exclusivos en Trump Hotel & Residences con pagos a plazos en Dubai Trade Center…
$2,18M
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Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 247 m²
Piso 6/9
Apartamentos Premium en el nuevo proyecto Armani Beach Residence en Palm Jumeirah! Alto ROI …
$5,89M
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Apartamento 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Piso 2/53
Apartamentos con Vistas al Mar y a la Ciudad Con Pago a Plazos en Dubai Creek Harbour Dubai …
$496,488
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Ático Ático 7 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 7 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 560 m²
Piso 26/26
Apartamentos de lujo listos para mudarse en Dubai Marina Dubai Marina es uno de los barrios …
$8,28M
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Apartamento 4 habitaciones en Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 494 m²
Piso 13/73
Apartamentos Diseñados por un Arquitecto Galardonado, Cerca del Canal de Dubái en Al Wasl Ub…
$5,74M
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Apartamento 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Piso 4/9
Le Château Piétrus – residencias exclusivas con servicio premium en Dubai Islands!Le Château…
$1,77M
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Apartamento 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 1 708 m²
Apartamentos en Serenia Vivir con muebles y accesorios italianos de lujo! Playa privada! Alt…
$35,62M
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Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Piso 7/15
Apartamentos en el lujoso complejo Villa del Divos en la isla de Dubai Island! Cocina de mue…
$898,590
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Ático Ático 8 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 8 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 843 m²
Piso 8/9
Apartamentos con piscinas privadas en un complejo de estilo resort en Palm Jumeirah Estos ap…
$6,45M
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Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 146 m²
Número de plantas 34
Propiedad Frente al Mar Lista para Mudarse de Emaar en Dubai Creek Harbour Disfrute de una v…
$1,17M
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Apartamento 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 79 m²
Piso 13/75
Apartamentos Cómodos en un Proyecto de Alto Valor de Marca en Downtown Dubai Ubicado en uno …
$757,433
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Tipos de propiedades en Dubái

áticos
condos
apartamentos de varios niveles
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Dubái, Emiratos Árabes Unidos

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
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