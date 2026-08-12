Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Dubái
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vista a la montaña

Apartamentos en la montaña en venta en Dubái, Emiratos Árabes Unidos

;
Business Bay
126
Deira
46
Apartamento Borrar
Eliminar
84 propiedades total found
Apartamento 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 245 m²
Madinat Jumeirah Living   Ofrece residencias únicas y acogedoras rodeadas de encantadores oa…
$2,72M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 99 m²
Número de plantas 1
$663,000
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
$362,650
Dejar una solicitud
DD CO DEDD CO DE
Apartamento 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 94 m²
1-SPAL APARTMENTS OF OPUS APARTMENT IN THE FOOD CENTER The Opus   — This is an impressive to…
$1,07M
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 439 m²
Número de plantas 2
Complejo y nbsp estratégicamente ubicado y perfectamente diseñado; Península y nbsp; en el c…
$2,63M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
3-SPAL APARTMENTS WITH PAGANI INTERCENTRUMS IN FOOD CENTER The project   DaVinci Tower   Eac…
$3,10M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Número de plantas 1
Azizi Riviera y nbsp; — Este es un nuevo complejo residencial a gran escala en la orilla de …
$414,409
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 184 m²
The strategically located and perfectly designed complex   Peninsula   in the very center of…
$803,702
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
COMPLETION DATE: March 2027 DISTANCE TO AIRPORT: 0-50 km   TOP 3 REASONS TO BUY: …
$156,368
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
$436,426
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
APARTAMENTOS DE RESIDENCIA AHAD DE 1 SPAL EN EL CENTRO DE ALIMENTOS Ahad Residences — es un…
$314,385
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Berkeley Place   from   Ellington   is an elegant 12-story building that includes   12 luxur…
$256,412
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Luxurious Mercedes-Benz-Inspired Residences in Downtown Dubai, UAE   Downtown Dubai st…
$2,99M
Dejar una solicitud
Ático Ático 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 362 m²
Número de plantas 1
Seis sentidos La palmera y nbsp; — Esta es una obra maestra arquitectónica única que se conv…
$5,99M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Número de plantas 1
El complejo y nbsp estratégicamente ubicado y perfectamente diseñado; Península y nbsp; en e…
$556,765
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 331 m²
3 -APARTAMENTOS DE APARTAMENTOS LAS RESIDENCIAS DE OPUS EN EL CENTRO DE DUBAIS El Opus   — E…
$3,79M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 153 m²
Número de plantas 1
Creek Palace y nbsp; & mdash; nuevo complejo residencial de gran altura de   Emaar Propertie…
$751,428
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
A fully furnished studio apartment in the Westwood by Imtiaz project in al-Furjan. This prop…
$205,480
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Central Park   en   City Walk   — Es un lugar ideal para un estilo de vida saludable y activ…
$354,000
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 153 m²
APARTAMENTOS DE RESIDENCIA AHAD DE 3 SPAL EN EL CENTRO DE ALIMENTOS Ahad Residences — es un…
$680,983
Dejar una solicitud
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Piso 42/42
Damac bay by cavalli (SKY HIGH LUXURY) DAMAC Bay is a new residential development that co…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 105 m²
Número de plantas 16
Complejo residencial – Jumeirah Village Circle (JVC), Jumeirah Village, Dubai, EAU (Emirato…
$461,407
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Modern and Luxurious Towers Overlooking Business Bay Canal, Dubai   Completion Date: D…
$625,472
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 405 m²
Número de plantas 2
APARTAMENTOS DE DOS STAN CON 3 PAGANI EN EL CENTRO DE ALIMENTOS El proyecto y nbsp; DaVinci …
$6,20M
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
El complejo y nbsp estratégicamente ubicado y perfectamente diseñado; Península y nbsp; en e…
$310,881
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 126 m²
Vida Residences   del desarrollador y nbsp; Emaar Properties   está en el centro de   Dubai …
$490,062
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 264 m²
4 -SPAL APARTMENTS WITH PAGANI INTERICES IN THE FOOD CENTERThe project   DaVinci Tower   des…
$3,87M
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
1 -APARTAMENTOS DE ESPAL W RESIDENCIAS EN EL CENTRO DE ALIMENTOS Residencias y nbsp; – ubica…
$454,000
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
3-SPAL APARTMENTS THE STERLING IN THE FOOD CENTER The Sterling by Omniyat — is an amazing r…
$912,600
Dejar una solicitud
Ático Ático 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 813 m²
Número de plantas 1
AVA en Palm Jumeirah por Omniyat   y mdash; Es un complejo de viviendas completamente nuevo …
$700,000
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Dubái

áticos
condos
apartamentos de varios niveles
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Dubái, Emiratos Árabes Unidos

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir