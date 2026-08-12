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Casa en condominio en venta en Dubái, Emiratos Árabes Unidos

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8 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
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$482,024
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 103 m²
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Lujoso complejo residencial de apartamentos de ultra alta gama, ubicado en el corazón de Dub…
$301,370
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Piso 13/60
Este lujoso complejo residencial se encuentra en el centro de Dubai y brinda a los residente…
$371,500
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Lujoso complejo residencial de apartamentos de ultra alta gama, ubicado en el corazón de Dub…
$384,000
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 60 m²
Lujoso complejo residencial de apartamentos de ultra alta gama, ubicado en el corazón de Dub…
$213,000
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Lujoso complejo residencial de apartamentos de ultra alta gama, ubicado en el corazón de Dub…
$260,000
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