Casas con garaje en Venta en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

Abu Dabi
117
Ghadeer Al Tayr
6
Villa en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 9
Número de plantas 3
The development is an elevated community and mixed-use project spread across man-made hills,…
$4,05M
Villa 7 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Villa 7 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 720 m²
Número de plantas 3
¡Propiedad de esquina verdaderamente única que garantiza la privacidad pero tiene vistas inc…
$2,08M
Villa en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 2 271 m²
Número de plantas 2
Invierta su dinero en estas ingeniosas villas donde el lujo va de arriba a abajo a su alrede…
$5,23M
Villa en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 348 m²
Número de plantas 2
Esta aldea árabe se basa en características regionales y utiliza el arte de la moderación y …
$834,543
Villa 5 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 566 m²
Número de plantas 2
West Yas se encuentra a lo largo de los manglares naturales de la isla Yas y cuenta con 1.01…
$1,61M
Villa 5 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 542 m²
Número de plantas 2
¡Comience a tener una inversión perfecta con esta lujosa y de alta gama Villa! Esta villa de…
$1,82M
Villa 6 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 690 m²
Número de plantas 2
Esta lujosa y única villa se encuentra en Hidd Al Saadiyat, frente a una playa maravillosa y…
$3,75M
Adosado Adosado 3 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 282 m²
Número de plantas 2
The Magnolias offers family life with a difference. Tasteful architecture, spacious interior…
$933,708
Villa 6 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 351 m²
Número de plantas 2
Golf Gardens es un complejo muy popular con excelentes instalaciones de ocio que incluyen pi…
$1,42M
Adosado Adosado 3 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 166 m²
Número de plantas 2
Welcome to a natural island where every activity under the sun is just moments away. A sough…
$531,695
Villa en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Número de plantas 2
This is Noya Viva. A new community on Yas Island with even more to offer. More amenities, ac…
$685,706
Adosado Adosado 3 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 4
Área 124 m²
Número de plantas 2
Esta es Noya Viva. Ofrecer una nueva comunidad en la isla de Yas con aún más. Más espacio pa…
$454,293
Villa en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 210 m²
Número de plantas 2
Own a home perfect for your growing family, in a sought-after but accessible destination on …
$698,984
Adosado Adosado 4 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 271 m²
Número de plantas 2
¡Bloom es el lugar para poseer! “ Como su nombre indica, su vida estará en BLOOM ” La propie…
$986,950
Villa en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 526 m²
Número de plantas 2
Invierta su dinero en estas ingeniosas villas donde el lujo va de arriba a abajo a su alrede…
$3,00M
Villa 5 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 8
Área 746 m²
Número de plantas 2
A beachfront property on Saadiyat Island with retail businesses in the neighborhood makes li…
$6,16M
Villa en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 163 m²
Número de plantas 2
El desarrollo es un proyecto comunitario elevado y de uso mixto que se extiende por colinas …
$3,01M
Villa en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 266 m²
Número de plantas 2
This Arabian village is based on regional characteristics and employs the art of moderation …
$567,688
Villa 6 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 348 m²
Número de plantas 3
Al Reef Villas es una comunidad cerrada acogedora con diferentes estilos. Con superficies de…
$775,983
Adosado Adosado 4 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 162 m²
Número de plantas 2
La casa perfecta para una sola fila para usted y amp; Su familia Con accesorios inteligentes…
$518,727
Villa 7 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Villa 7 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 874 m²
Número de plantas 2
A beachfront property on Saadiyat Island with retail businesses in the neighborhood makes li…
$15,29M
Villa en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 068 m²
Número de plantas 2
El desarrollo es una comunidad elevada y un proyecto mixto de uso - extendido en colinas, is…
$2,99M
