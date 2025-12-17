Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas del mar en Venta en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

15 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Zayed City, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Zayed City, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 374 m²
Comunidad Residencial de Lujo Frente al Mar con Plan de Pago en Abu Dhabi Ghantoot es un dis…
$2,74M
Adosado Adosado 5 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 5 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 625 m²
Número de plantas 2
Al Zeina es el último desarrollo mixto de uso - - en uno de los lugares de renombre de Abu D…
$1,42M
Villa en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 9
Número de plantas 3
The development is an elevated community and mixed-use project spread across man-made hills,…
$4,05M
Villa 7 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Villa 7 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 720 m²
Número de plantas 3
¡Propiedad de esquina verdaderamente única que garantiza la privacidad pero tiene vistas inc…
$2,08M
Villa 4 habitaciones en Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 414 m²
Número de plantas 2
¡EOI está siendo recogido en este complejo residencial!Villa en el nuevo complejo residencia…
$3,00M
Cerrar
Villa 4 habitaciones en Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 2
¡EOI está siendo recogido en este complejo residencial!Villa en el nuevo complejo residencia…
$1,63M
Cerrar
Dúplex 5 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 5 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 279 m²
Piso 11/13
Apartamentos de lujo en la primera isla del mundo con marca Brabus Brabus Island está ubicad…
$5,12M
Villa en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Número de plantas 2
This is Noya Viva. A new community on Yas Island with even more to offer. More amenities, ac…
$685,706
Villa en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 526 m²
Número de plantas 2
Invierta su dinero en estas ingeniosas villas donde el lujo va de arriba a abajo a su alrede…
$3,00M
Villa 5 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 8
Área 746 m²
Número de plantas 2
A beachfront property on Saadiyat Island with retail businesses in the neighborhood makes li…
$6,16M
Villa en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 163 m²
Número de plantas 2
El desarrollo es un proyecto comunitario elevado y de uso mixto que se extiende por colinas …
$3,01M
Villa 4 habitaciones en Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 330 m²
Número de plantas 2
¡EOI está siendo recogido en este complejo residencial!Villa en el nuevo complejo residencia…
$2,10M
Cerrar
Villa 7 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Villa 7 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 874 m²
Número de plantas 2
A beachfront property on Saadiyat Island with retail businesses in the neighborhood makes li…
$15,29M
Villa en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 068 m²
Número de plantas 2
El desarrollo es una comunidad elevada y un proyecto mixto de uso - extendido en colinas, is…
$2,99M
Villa 7 habitaciones en Zayed City, Emiratos Árabes Unidos
Villa 7 habitaciones
Zayed City, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 442 m²
Comunidad Residencial de Lujo Frente al Mar con Plan de Pago en Abu Dhabi Ghantoot es un dis…
$2,71M
