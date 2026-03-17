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Apartamentos con Jardín en venta en Sile, Turquía

4 habitaciones
3
Apartamento Borrar
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1 propiedad total found
Apartamento 5 habitaciones en Sile, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Sile, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 231 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Şile, Istanbul, Turquía
$821,834
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