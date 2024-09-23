Complejo residencial Studio at the Ilkem Rio 1 SPA complex - Mersin | Tomyuk.

Estudio en el complejo Ilkem Rio 1 SPA
Ofrecemos a la venta un estudio en la 4a planta del nuevo complejo residencial de lujo Ilkem Rio 1, con un descuento de 10.000 € en comparación con el precio que pide el desarrollador.
Ubicación y concepto
El complejo se encuentra en el distrito Tomük de Mersin, a solo 650 metros de la playa. El proyecto está diseñado como un moderno hotel con comodidades para todo el año, lo que lo convierte en una opción ideal de inversión.
Características complejas
Incluye el precio del apartamento
El precio ya incluye la renovación de calidad europea y el equipo completo:
Infraestructura de zonas
Todas las comodidades urbanas necesarias se encuentran cerca del complejo:
Profitability and Management
Missafir Management Company (analogous to (Turkish Airbnb) se encarga de la gestión de alquiler:
Infraestructura interna del complejo
