Complejo residencial Studio at the Ilkem Rio 1 SPA complex - Mersin | Tomyuk.

Estudio en el complejo Ilkem Rio 1 SPA

Ofrecemos a la venta un estudio en la 4a planta del nuevo complejo residencial de lujo Ilkem Rio 1, con un descuento de 10.000 € en comparación con el precio que pide el desarrollador.

Ubicación y concepto

El complejo se encuentra en el distrito Tomük de Mersin, a solo 650 metros de la playa. El proyecto está diseñado como un moderno hotel con comodidades para todo el año, lo que lo convierte en una opción ideal de inversión.

Características complejas

Dos bloques de 8 pisos en una propiedad vigilada de 6,465 m2

512 apartamentos con 1+0 y 1+1 planta

Fecha de terminación: Q3 2026

Incluye el precio del apartamento

El precio ya incluye la renovación de calidad europea y el equipo completo:

suelos de cerámica en el pasillo, baño y balcones

suelo laminado en salones

muebles incorporados en el pasillo

Unidades de cocina MDF

baños totalmente equipados

techos de yeso

puerta de entrada de acero

Unidad de TV

calefacción por gas

Infraestructura de zonas

Todas las comodidades urbanas necesarias se encuentran cerca del complejo:

cafeterías, restaurantes, bares

tiendas y centros comerciales

hospitales y farmacias

parques

bancos

paradas de transporte público

Profitability and Management

Missafir Management Company (analogous to (Turkish Airbnb) se encarga de la gestión de alquiler:

El propietario recibe el 70% de los ingresos

Tasa de gestión: 30%

Rendimiento estimado: 10%–14% anual en euros

Tasa media diaria: de 43 € a 97 € (según temporada)

Ocupación media: 65%

Ingresos anuales: de 9.944 euros a 13.453 euros

ROI: ~5 años (17%)

Infraestructura interna del complejo

Diseño de jardín tropical y paisaje

Piscina al aire libre

Piscina para niños

Restaurante y cafetería

Cuidador y jardinero

Gym

Sauna y jamón

Sala de juegos

Cine

Zona de barbacoa

Parque infantil

Calefacción de gas

Generador

Aparcamiento en bicicleta

Aparcamiento interior y exterior

Seguridad y videovigilancia 24/7

Cómo saber más

Para información detallada sobre el proyecto, términos de compra y perspectivas de inversión, por favor contáctenos por teléfono o correo electrónico.