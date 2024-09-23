  1. Realting.com
Complejo residencial Studio at the Ilkem Rio 1 SPA complex - Mersin | Tomyuk.

Erdemli, Turquía
ID: 33251
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 4/2/26

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Erdemli

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Estudio en el complejo Ilkem Rio 1 SPA

Ofrecemos a la venta un estudio en la 4a planta del nuevo complejo residencial de lujo Ilkem Rio 1, con un descuento de 10.000 € en comparación con el precio que pide el desarrollador.

Ubicación y concepto

El complejo se encuentra en el distrito Tomük de Mersin, a solo 650 metros de la playa. El proyecto está diseñado como un moderno hotel con comodidades para todo el año, lo que lo convierte en una opción ideal de inversión.

Características complejas

  • Dos bloques de 8 pisos en una propiedad vigilada de 6,465 m2
  • 512 apartamentos con 1+0 y 1+1 planta
  • Fecha de terminación: Q3 2026

Incluye el precio del apartamento
El precio ya incluye la renovación de calidad europea y el equipo completo:

  • suelos de cerámica en el pasillo, baño y balcones
  • suelo laminado en salones
  • muebles incorporados en el pasillo
  • Unidades de cocina MDF
  • baños totalmente equipados
  • techos de yeso
  • puerta de entrada de acero
  • Unidad de TV
  • calefacción por gas

Infraestructura de zonas
Todas las comodidades urbanas necesarias se encuentran cerca del complejo:

  • cafeterías, restaurantes, bares
  • tiendas y centros comerciales
  • hospitales y farmacias
  • parques
  • bancos
  • paradas de transporte público

Profitability and Management
Missafir Management Company (analogous to (Turkish Airbnb) se encarga de la gestión de alquiler:

  • El propietario recibe el 70% de los ingresos
  • Tasa de gestión: 30%
  • Rendimiento estimado: 10%–14% anual en euros
  • Tasa media diaria: de 43 € a 97 € (según temporada)
  • Ocupación media: 65%
  • Ingresos anuales: de 9.944 euros a 13.453 euros
  • ROI: ~5 años (17%)

Infraestructura interna del complejo

  • Diseño de jardín tropical y paisaje
  • Piscina al aire libre
  • Piscina para niños
  • Restaurante y cafetería
  • Cuidador y jardinero
  • Gym
  • Sauna y jamón
  • Sala de juegos
  • Cine
  • Zona de barbacoa
  • Parque infantil
  • Calefacción de gas
  • Generador
  • Aparcamiento en bicicleta
  • Aparcamiento interior y exterior
  • Seguridad y videovigilancia 24/7

Cómo saber más

Para información detallada sobre el proyecto, términos de compra y perspectivas de inversión, por favor contáctenos por teléfono o correo electrónico.

Localización en el mapa

Erdemli, Turquía
Tiendas de comestibles
Transporte
Ocio

