Estudios en venta en Izmir, Turquía

2 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Konak, Turquía
Estudio 1 habitación
Konak, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 10 m²
Piso 3/4
Investment Project: 4★ Hotel in Izmir under Wyndham ManagementOportunidad de Propiedad Fracc…
$35,000
Estudio 1 habitación en Naldoken Mahallesi, Turquía
Estudio 1 habitación
Naldoken Mahallesi, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Habitaciones en el Radisson HotelUsted puede comprar una habitación entera o en partes 0.25%…
$37,500
