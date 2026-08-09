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Apartamentos del mar en venta en Çeşme, Turquía

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1 habitación
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4 habitaciones
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2 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Çeşme, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 3/5
Piso en un complejo residencial a poca distancia del puerto deportivo y la playa en Çeşme El…
$198,789
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Apartamento 4 habitaciones en Çeşme, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 162 m²
Número de plantas 6
Complejo residencial – Çeşme, Izmir, Turquía
$855,499
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