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Adosados en la montaña en Venta en Alanya, Turquía

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3 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Kestel, Turquía
Adosado Adosado 4 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
En el tipo de pago estándar; 40% de pago inicial y 6 meses de plazos están disponibles, pero…
$378,077
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
We are proud to present to you a wonderful project in the Konaklı region. It is only 300 met…
$311,659
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Alanya, Turquía
Adosado Adosado 4 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 3
Precio en demanda
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