  2. Tailandia
  3. Choeng Thale
  Complejo residencial Bang Tao Condo

Complejo residencial Bang Tao Condo

Choeng Thale, Tailandia
$139,000
12
ID: 19984
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 4/3/26

Localización

  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket
  • Barrio
    Thalang
  • Ciudad
    Choeng Thale
  • Dirección
    phk4018

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    7

Sobre el complejo

Introduciendo una comunidad única donde un estilo de vida moderno se combina con la naturaleza circundante. El complejo residencial consta de apartamentos, villas y un hotel equipado con características inteligentes para el hogar, y energía verde y complementado con espacios comerciales, con restaurantes, zonas recreativas, entretenimiento y locales de eventos empresariales.

Amplias y modernas apartamentos para vivir cómoda, combinando estilo, espacio y funcionalidad. Desde acabados de fachada, entradas y diseños, hasta el relleno de los interiores. Estos componentes han formado un nuevo nivel de vida para aquellos que quieren hacer de Phuket su hogar.

El concepto del complejo está diseñado para una vida a corto y largo plazo y para maximizar el rendimiento de la inversión del alquiler. Soluciones únicas para optimizar el espacio a través de muebles transformadores, conservación de recursos y tecnologías innovadoras, proporcionarán un alto nivel de confort, así como una alta demanda entre los turistas, junto con un flujo de efectivo estable para los inversores, lo que implica un retorno garantizado del 5%.


Departamentos

  • Estudio - desde 36 m2 / Precio desde $139.000
  • 1 dormitorio - a partir de 51 m2 / Precio desde $197.000
  • 2 dormitorios - desde 72 m2 / Precio desde $278.000
  • 3 dormitorios - a partir de 108 m2 / Precio desde $476.000
  • Dúplex de 2 dormitorios - desde 270 m2 / Precio desde $1,219,500
  • Ático de 2 dormitorios - desde 88 m2 / Precio desde $381,000
  • ático de 3 dormitorios - desde 124 m2 / Precio desde $536.000

Mobiliario " Electrodomésticos "

  • Estudio - desde $6,800
  • 1 dormitorio - a partir de 8.200 dólares
  • 2 dormitorios - desde 12.200 dólares
  • 3 dormitorios - desde 17.700 dólares
  • dúplex de 2 dormitorios - desde $27,200
  • ático de 2 dormitorios - desde 19.000 dólares
  • ático de 3 dormitorios - desde $24,500

Infraestructura del complejo

Business HUB

  • Espacio comercial
  • Oficina
  • Bancaria
  • Sala de conferencias
  • Co-working
  • Café

Gastronómico HUB

  • Restaurantes
  • Cafetería
  • Panadería
  • Bar

Entertainment HUB

  • Zona de mascotas
  • Family & Kids Club
  • Espacios exteriores
  • 9 piscinas

Wellness HUB

  • Gym
  • Sauna
  • Yoga
  • SPA

La zona de Bang Tao en Phuket Island en Tailandia es conocida por sus hermosas playas, aguas claras y resorts de lujo. Es un lugar tranquilo, ideal para unas vacaciones relajantes lejos del bullicio y el bullicio. Bang Tao Playa es una de las playas más bellas de la isla, con arena blanca y las aguas cálidas del Mar Andamán. La zona también alberga complejos de lujo que ofrecen una amplia gama de servicios y actividades como tratamientos de spa, restaurantes de alta gama y actividades acuáticas como buceo y snorkeling. Bang Tao también es conocido por sus bosques verdes y colinas pintorescas, creando grandes oportunidades de caminar y fotografía.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 51.0
Precio por m², USD 3,863
Precio del apartamento, USD 197,000
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 72.0 – 270.0
Precio por m², USD 3,861 – 4,517
Precio del apartamento, USD 278,000 – 1,22M
Apartamentos 3 habitaciones
Área, m² 108.0 – 124.0
Precio por m², USD 4,323 – 4,407
Precio del apartamento, USD 476,000 – 536,000
Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Estudio
Área, m² 36.0
Precio por m², USD 3,861
Precio del apartamento, USD 139,000

Localización en el mapa

Choeng Thale, Tailandia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual

