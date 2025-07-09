Complejo residencial Bang Tao Condo

Introduciendo una comunidad única donde un estilo de vida moderno se combina con la naturaleza circundante. El complejo residencial consta de apartamentos, villas y un hotel equipado con características inteligentes para el hogar, y energía verde y complementado con espacios comerciales, con restaurantes, zonas recreativas, entretenimiento y locales de eventos empresariales.

Amplias y modernas apartamentos para vivir cómoda, combinando estilo, espacio y funcionalidad. Desde acabados de fachada, entradas y diseños, hasta el relleno de los interiores. Estos componentes han formado un nuevo nivel de vida para aquellos que quieren hacer de Phuket su hogar.

El concepto del complejo está diseñado para una vida a corto y largo plazo y para maximizar el rendimiento de la inversión del alquiler. Soluciones únicas para optimizar el espacio a través de muebles transformadores, conservación de recursos y tecnologías innovadoras, proporcionarán un alto nivel de confort, así como una alta demanda entre los turistas, junto con un flujo de efectivo estable para los inversores, lo que implica un retorno garantizado del 5%.



Departamentos

Estudio - desde 36 m2 / Precio desde $139.000

1 dormitorio - a partir de 51 m2 / Precio desde $197.000

2 dormitorios - desde 72 m2 / Precio desde $278.000

3 dormitorios - a partir de 108 m2 / Precio desde $476.000

Dúplex de 2 dormitorios - desde 270 m2 / Precio desde $1,219,500

Ático de 2 dormitorios - desde 88 m2 / Precio desde $381,000

ático de 3 dormitorios - desde 124 m2 / Precio desde $536.000

Mobiliario " Electrodomésticos "

Estudio - desde $6,800

1 dormitorio - a partir de 8.200 dólares

2 dormitorios - desde 12.200 dólares

3 dormitorios - desde 17.700 dólares

dúplex de 2 dormitorios - desde $27,200

ático de 2 dormitorios - desde 19.000 dólares

ático de 3 dormitorios - desde $24,500

Infraestructura del complejo

Business HUB

Espacio comercial

Oficina

Bancaria

Sala de conferencias

Co-working

Café

Gastronómico HUB

Restaurantes

Cafetería

Panadería

Bar

Entertainment HUB

Zona de mascotas

Family & Kids Club

Espacios exteriores

9 piscinas

Wellness HUB

Gym

Sauna

Yoga

SPA

La zona de Bang Tao en Phuket Island en Tailandia es conocida por sus hermosas playas, aguas claras y resorts de lujo. Es un lugar tranquilo, ideal para unas vacaciones relajantes lejos del bullicio y el bullicio. Bang Tao Playa es una de las playas más bellas de la isla, con arena blanca y las aguas cálidas del Mar Andamán. La zona también alberga complejos de lujo que ofrecen una amplia gama de servicios y actividades como tratamientos de spa, restaurantes de alta gama y actividades acuáticas como buceo y snorkeling. Bang Tao también es conocido por sus bosques verdes y colinas pintorescas, creando grandes oportunidades de caminar y fotografía.