Sobre el desarrollador

Phuket más como desarrollo inmobiliario y diseño de construcción, así como operaciones de venta de hoteles, resort, condominios y apartamentos en Phuket, que opera durante más de 18 años desde 2006 (2549). La empresa ha desarrollado varios proyectos principalmente en el área de Phuket a lo largo de los años y aún desarrollando y planeando más proyectos incluyendo instituciones de salud y educación.

Existen empresas afiliadas como Phuket Construction and Design Service Co., Ltd. ( P CONS Co., Ltd.) ofrece ingeniería de servicio completo, construcción, desarrollo, Island Architect Co., Ltd. (Island Architect Co., Ltd.) supervisando la construcción de diversos proyectos y Property Asia Co., Ltd. (Property Asia Co., Ltd.) Cuida de la gestión de ventas y el servicio de condominios. En cuanto a hoteles, resorts y la Compañía planea ampliar su negocio a muchas provincias de todo el país. que es una atracción turística y tiene el potencial de desarrollar bienes raíces para la inversión

The developer has developed wide range of skills, expertise and a broad knowledge base, particularly in domestic developments, residences and commercial project.

Atender a las diversas necesidades de los clientes en el mercado proporcionando los mejores productos de calidad y servicios plenamente integrados para la vida y la inversión. Nuestros productos ayudan a generar un flujo monetario de inversores extranjeros al país y ayudan a promover el turismo en Tailandia.

El Elemento por Anocha es el último proyecto en Kamala, Phuket, en asociación con Element por Anocha Co., Ltd.