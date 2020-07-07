Complejo residencial THE MOMENTUM

Una oportunidad única para invertir en un apartamento en uno de los resorts más prometedores en Tailandia con rentabilidad garantizada!

¡Instalaciones disponibles!

¡Ingresos garantizados del 5%!

Crecimiento de precios por año: la diferencia de precio después de la entrega puede alcanzar el 20-30%.

El Momentum es una alta concentración de estética y tecnología innovadora rodeada de selvas tropicales y áreas protegidas con acceso a 3 excelentes playas.

Instalaciones: piscina, zona de juegos infantil y club, campo deportivo, gimnasio, centro de salud, cafeterías y restaurantes. spa, farmacia, sucursal bancaria, vigilancia de video de las 24 horas.

Ubicación:

- a 10 minutos en coche hay varias playas populares, incluyendo las costas ajardinadas visitadas como Patong, Kamala y Surin;

- 35 minutos al centro comercial principal de la ciudad en coche;

- al parque acuático Blue Tree a 20 minutos de distancia;

- 15 minutos de traslado al aeropuerto internacional.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!

* El coste puede variar dependiendo del curso.