  2. Tailandia
  3. Si Sunthon
  4. Complejo residencial THE MOMENTUM

Complejo residencial THE MOMENTUM

Si Sunthon, Tailandia
$199,859
27/1/26
$200,642
27/3/25
$150,852
26
ID: 22445
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 27/1/26

Localización

  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket
  • Barrio
    Thalang
  • Ciudad
    Si Sunthon

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    7

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Tour online

Sobre el complejo

Русский Русский

Una oportunidad única para invertir en un apartamento en uno de los resorts más prometedores en Tailandia con rentabilidad garantizada!
¡Instalaciones disponibles!
¡Ingresos garantizados del 5%!
Crecimiento de precios por año: la diferencia de precio después de la entrega puede alcanzar el 20-30%.
El Momentum es una alta concentración de estética y tecnología innovadora rodeada de selvas tropicales y áreas protegidas con acceso a 3 excelentes playas.
Instalaciones: piscina, zona de juegos infantil y club, campo deportivo, gimnasio, centro de salud, cafeterías y restaurantes. spa, farmacia, sucursal bancaria, vigilancia de video de las 24 horas.
Ubicación:
- a 10 minutos en coche hay varias playas populares, incluyendo las costas ajardinadas visitadas como Patong, Kamala y Surin;
- 35 minutos al centro comercial principal de la ciudad en coche;
- al parque acuático Blue Tree a 20 minutos de distancia;
- 15 minutos de traslado al aeropuerto internacional.
Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.

Localización en el mapa

Si Sunthon, Tailandia

Está viendo
Complejo residencial THE MOMENTUM
Si Sunthon, Tailandia
de
$199,859
