Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Torremolinos
  4. Comercial
  5. Restaurante, cafetería

Restaurantes en venta en Torremolinos, Španjolska

Restaurante, cafetería Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Restaurante, cafetería 276 m² en Torremolinos, Španjolska
Restaurante, cafetería 276 m²
Torremolinos, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 276 m²
Número de plantas 3
Generoso Restaurante en Venta Bien Situado en Torremolinos Este restaurante en venta está si…
$425,713
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir