Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Olvera
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Olvera, Španjolska

Hotel Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Hotel 4 986 m² en Olvera, Španjolska
Hotel 4 986 m²
Olvera, Španjolska
Área 4 986 m²
Piso 3/3
A rare chance to acquire a fully operational hotel in Olvera, one of the most picturesque “P…
$8,81M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir