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Adosados en Venta en Bajo Campo, Španjolska

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2 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Cambrils, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Cambrils, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Amplia casa adosada en venta en VILAFORTUNY ¡Tu propio rincón de felicidad en VILAFORTUNY! E…
$505,431
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Vinyols i els Arcs, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Vinyols i els Arcs, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 275 m²
Número de plantas 3
La arquitectura combina la sencillez del diseño contemporáneo con materiales auténticos y un…
$710,365
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Parámetros de las propiedades en Bajo Campo, Španjolska

con Garaje
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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