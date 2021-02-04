Casa rural Sosnovyj plaz

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Parcela en el pueblo preparado cerca del lago Pioneer y justo al lado del bosque!
Ubicación: A 100 km del CAD → La parcela se encuentra en el distrito de Vyborg de LO, en la casa de campo terminada "Pine Beach", en la playa de arena del lago Pioneer rodeado de bosques reliquias y la naturaleza del istmo Karelian. → En los asentamientos más cercanos de Yermilovo y el Valle Rojo, ubicado a 10 minutos en coche, hay todo lo que necesitas: la tienda Magnit, jardines de infancia, guarderías y escuelas, cafés, oficinas postales y bancos, un hospital, un departamento de ambulancias, el Templo de los Primeros Apóstoles Supremos Pedro y Pablo.
Ingeniería e infraestructura: Electricidad 15 kW (bajo 861 Resoluciones) Suministro central de agua (en varias zonas) → Internet BCP con cerca de fachada → Vías anchas - asfalto, sistema de drenaje abierto → Territorio para la recreación en la orilla del lago
Condiciones de compra: → Mortgage de los bancos líderes en programas preferenciales → Instalación desde el precio como con pago 100%! libre de intereses durante los primeros 9 meses; posibilidad de construcción inmediatamente después de la conclusión de la transacción; Comercio a valor de mercado con un acuerdo a partir de 1 semana → Beneficios adicionales para compradores de regiones
Garantía: → Venta directamente del propietario, hay documentos → El proyecto está siendo ejecutado por FACT. → La compañía de servicios presta asistencia para resolver todas las cuestiones después de la compra del sitio
¿Necesitas un área más pequeña o más grande? Llámanos ahora mismo y te lo recogeremos desde nuestros sitios! 5 Superficies de construcción en LO → Zonas rodeadas de bosques y lagos → Compra directamente del propietario del sitio
La propiedad No 26 es posible. Número de catastral: 47:01:1314001:1988
Localización en el mapa
Primorskoe gorodskoe poselenie, Rusia
