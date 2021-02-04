Casa rural Sosnovyj plaz

Parcela en el pueblo preparado cerca del lago Pioneer y justo al lado del bosque!



Ubicación:

A 100 km del CAD

→ La parcela se encuentra en el distrito de Vyborg de LO, en la casa de campo terminada "Pine Beach", en la playa de arena del lago Pioneer rodeado de bosques reliquias y la naturaleza del istmo Karelian.

→ En los asentamientos más cercanos de Yermilovo y el Valle Rojo, ubicado a 10 minutos en coche, hay todo lo que necesitas: la tienda Magnit, jardines de infancia, guarderías y escuelas, cafés, oficinas postales y bancos, un hospital, un departamento de ambulancias, el Templo de los Primeros Apóstoles Supremos Pedro y Pablo.



Ingeniería e infraestructura:

Electricidad 15 kW (bajo 861 Resoluciones)

Suministro central de agua (en varias zonas)

→ Internet

BCP con cerca de fachada

→ Vías anchas - asfalto, sistema de drenaje abierto

→ Territorio para la recreación en la orilla del lago



Condiciones de compra:

→ Mortgage de los bancos líderes en programas preferenciales

→ Instalación desde el precio como con pago 100%! libre de intereses durante los primeros 9 meses; posibilidad de construcción inmediatamente después de la conclusión de la transacción;

Comercio a valor de mercado con un acuerdo a partir de 1 semana

→ Beneficios adicionales para compradores de regiones



Garantía:

→ Venta directamente del propietario, hay documentos

→ El proyecto está siendo ejecutado por FACT.

→ La compañía de servicios presta asistencia para resolver todas las cuestiones después de la compra del sitio



¿Necesitas un área más pequeña o más grande? Llámanos ahora mismo y te lo recogeremos desde nuestros sitios!

5 Superficies de construcción en LO

→ Zonas rodeadas de bosques y lagos

→ Compra directamente del propietario del sitio





La propiedad No 26 es posible. Número de catastral: 47:01:1314001:1988