Pisos de obra nueva en Lisboa, Portugal

Cascais
2
Oeiras
2
Sintra
2
Rio de Mouro
1
Complejo residencial House T3
Complejo residencial House T3
Complejo residencial House T3
Complejo residencial House T3
Complejo residencial House T3
Complejo residencial House T3
Complejo residencial House T3
Sintra, Portugal
de
$1,17M
Área 288 m²
1 objeto inmobiliario 1
Amplia y elegante casa con 3 dormitorios en suite en un condominio privado en Albarraque. Cuenta con una gran sala de estar con chimenea, cocina elegante, jardín privado, y un sótano con lavandería y aparcamiento para 2-3 coches. Acabados de alta gama, aire acondicionado y excelente luz natu…
Asociación
BitProperty
Complejo residencial Parque das Nacoes
Complejo residencial Parque das Nacoes
Complejo residencial Parque das Nacoes
Complejo residencial Parque das Nacoes
Complejo residencial Parque das Nacoes
Complejo residencial Parque das Nacoes
Complejo residencial Parque das Nacoes
Lisboa, Portugal
de
$2,21M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 16
Área 272 m²
1 objeto inmobiliario 1
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 4 habitaciones
272.0
3,52M
Agencia
AMBER STAR REAL ESTATE
Complejo residencial Infante Residences
Complejo residencial Infante Residences
Complejo residencial Infante Residences
Complejo residencial Infante Residences
Complejo residencial Infante Residences
Complejo residencial Infante Residences
Complejo residencial Infante Residences
Estrela, Portugal
de
$641,980
Área 116–116 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Infante Residences es un desarrollo residencial premium situado en el elegante distrito de Estrela de Lisboa. Este exclusivo proyecto cuenta con 45 apartamentos totalmente reformados con acabados de alta calidad, amplios diseños, aire acondicionado, suelos de madera y cocinas totalmente equi…
Asociación
BitProperty
TekceTekce
Barrio residencial Riverside Square
Barrio residencial Riverside Square
Barrio residencial Riverside Square
Barrio residencial Riverside Square
Barrio residencial Riverside Square
Barrio residencial Riverside Square
Barrio residencial Riverside Square
Marvila, Portugal
de
$547,885
Año de construcción 2023
Área 71–192 m²
7 objetos inmobiliarios 7
Condominio cerrado ubicado a orillas del río Teju, que consta de 8 bloques de apartamentos modernos y de alta calidad. La zona tranquila en la que se encuentran los apartamentos es moderna, alberga unas 120 tiendas, un mercado, un gimnasio y otros servicios. También está a poca distancia …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
71.0
639,859
Apartamentos 2 habitaciones
154.0
1,17M
Apartamentos 3 habitaciones
192.0
1,39M
Agencia
AMBER STAR REAL ESTATE
Complejo residencial House T3 deluxe
Complejo residencial House T3 deluxe
Complejo residencial House T3 deluxe
Complejo residencial House T3 deluxe
Complejo residencial House T3 deluxe
Complejo residencial House T3 deluxe
Complejo residencial House T3 deluxe
Cascais, Portugal
de
$1,52M
Área 169 m²
1 objeto inmobiliario 1
Elegante casa de 3 dormitorios en una de las zonas más tranquilas de Estoril, a pocos minutos de Playa Tamariz y Cascais. Se distribuye en dos plantas, cuenta con 3 suites, un amplio salón con techos de doble altura y una orientación orientada al suroeste para la luz natural. Con jardín priv…
Asociación
BitProperty
Complejo residencial Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Complejo residencial Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Complejo residencial Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Complejo residencial Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Complejo residencial Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Complejo residencial Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Complejo residencial Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Cascais, Portugal
de
$1,59M
Área 124 m²
1 objeto inmobiliario 1
Esta elegante casa de 3 dormitorios con 207 m2 de espacio habitable está totalmente reformada con materiales premium y situada en una exclusiva comunidad cerrada con piscina en Monte Estoril. Se distribuye en cuatro plantas, cuenta con 3 suites, un acogedor salón con chimenea, cocina totalme…
Asociación
BitProperty
Complejo residencial Beloura
Complejo residencial Beloura
Complejo residencial Beloura
Complejo residencial Beloura
Complejo residencial Beloura
Complejo residencial Beloura
Complejo residencial Beloura
Sintra, Portugal
de
$1,30M
Área 166 m²
1 objeto inmobiliario 1
Complejo residencial situado en la prestigiosa y tranquila zona de Beloura, Sintra. Estas modernas casas de tres dormitorios, construidas en 2021, ofrecen una combinación perfecta de funcionalidad y confort cotidiano. Cada unidad cuenta con 6 baños/WCs, un amplio diseño y dos espacios de est…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
166.0
1,29M
Asociación
BitProperty
Complejo residencial PAÇO DE ARCOS
Complejo residencial PAÇO DE ARCOS
Complejo residencial PAÇO DE ARCOS
Complejo residencial PAÇO DE ARCOS
Complejo residencial PAÇO DE ARCOS
Complejo residencial PAÇO DE ARCOS
Complejo residencial PAÇO DE ARCOS
Oeiras, Portugal
de
$955,227
Área 142 m²
1 objeto inmobiliario 1
Complejo residencial en la zona tranquila de Alto da Terrugem (PAÇO DE ARCOS), Sintra. Espaciosos apartamentos con acabados modernos: luminoso salón con acceso a una gran terraza, cocina totalmente equipada, tres dormitorios con armarios empotrados, y dos baños. Las características incluyen …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
142.0
956,854
Asociación
BitProperty
Residencia The Hill of Oeiras
Residencia The Hill of Oeiras
Residencia The Hill of Oeiras
Residencia The Hill of Oeiras
Residencia The Hill of Oeiras
Residencia The Hill of Oeiras
Residencia The Hill of Oeiras
Barcarena, Portugal
de
$279,935
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Área 88–161 m²
6 objetos inmobiliarios 6
El primer edificio de 4, solo quedan 6 de 15 apartamentos. La finalización prevista de la construcción es el 2025 de diciembre
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
88.0 – 105.0
410,919 – 446,140
Apartamentos 3 habitaciones
160.0 – 161.0
598,767 – 645,729
Desarrollador
Amber PD
Complejo residencial Infinity
Complejo residencial Infinity
Complejo residencial Infinity
Complejo residencial Infinity
Complejo residencial Infinity
Complejo residencial Infinity
Complejo residencial Infinity
Lisboa, Portugal
de
$831,989
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 26
Área 161–255 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Este impresionante desarrollo se encuentra en Lisboa, una región con una vista increíble, insertada en una buena región, rodeada de servicios públicos, comercio, transporte y entretenimiento, con vistas a la ciudad y sus encantos!LOCALIZACIÓN Y ACCESIBILIDADSe encuentra en Campolide, una zon…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
161.0
921,632
Apartamentos 2 habitaciones
184.0
1,68M
Apartamentos 3 habitaciones
255.0
1,91M
Agencia
AMBER STAR REAL ESTATE
Barrio residencial Riverside Urban
Barrio residencial Riverside Urban
Barrio residencial Riverside Urban
Barrio residencial Riverside Urban
Barrio residencial Riverside Urban
Barrio residencial Riverside Urban
Barrio residencial Riverside Urban
Marvila, Portugal
de
$350,646
Año de construcción 2023
Área 177 m²
1 objeto inmobiliario 1
Edificios únicos en un nuevo barrio en el paseo marítimo con una ubicación privilegiada. En una zona tranquila y moderna hay alrededor de 120 tiendas, un mercado, un gimnasio y otros servicios. A solo unos minutos del centro de Lisboa, el aeropuerto, el parque de naciones y el centro crea…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
177.0
1,31M
Agencia
AMBER STAR REAL ESTATE
Complejo residencial Alcantara, Lisbon
Complejo residencial Alcantara, Lisbon
Complejo residencial Alcantara, Lisbon
Complejo residencial Alcantara, Lisbon
Complejo residencial Alcantara, Lisbon
Complejo residencial Alcantara, Lisbon
Madalena, Portugal
de
$719,319
Año de construcción 2023
El complejo residencial en Alcantara en Lisboa, en la región de Bairro da Estrela, ofrece una combinación extraordinaria de historia y relajación. El área de Estrela es uno de los lugares más centrales de Lisboa. Con fantásticas vistas panorámicas y ubicación con excelente acceso al centro …
Agencia
AMBER STAR REAL ESTATE
