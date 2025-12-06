  1. Realting.com
  Portugal
  Cascais
  Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Cascais, Portugal

Complejo residencial House T3 deluxe
Complejo residencial House T3 deluxe
Cascais, Portugal
de
$1,52M
Área 169 m²
1 objeto inmobiliario
Elegante casa de 3 dormitorios en una de las zonas más tranquilas de Estoril, a pocos minutos de Playa Tamariz y Cascais. Se distribuye en dos plantas, cuenta con 3 suites, un amplio salón con techos de doble altura y una orientación orientada al suroeste para la luz natural. Con jardín priv…
BitProperty
Complejo residencial Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Cascais, Portugal
de
$1,59M
Área 124 m²
1 objeto inmobiliario
Esta elegante casa de 3 dormitorios con 207 m2 de espacio habitable está totalmente reformada con materiales premium y situada en una exclusiva comunidad cerrada con piscina en Monte Estoril. Se distribuye en cuatro plantas, cuenta con 3 suites, un acogedor salón con chimenea, cocina totalme…
BitProperty
