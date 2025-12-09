  1. Realting.com
Pisos de obra nueva en Aguas Santas, Portugal

Complejo residencial Terra
Complejo residencial Terra
Aguas Santas, Portugal
de
$357,217
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Inspirado en un estilo de vida activo que combina naturaleza y sofisticación, donde los residentes pueden disfrutar del aire libre, con un ambiente familiar que brinda bienestar a toda la familia. Las áreas verdes circundantes se extienden hasta el interior del condominio. Un jardín de más …
Agencia
AMBER STAR REAL ESTATE
