Pisos de obra nueva en Oporto, Portugal

Maia
1
Aguas Santas
1
Complejo residencial Ferreira Cardoso
Oporto, Portugal
Oporto, Portugal
de
$228,296
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 5
Área 47–383 m²
1 objeto inmobiliario 1
Este complejo moderno con magníficos acabados, combina características simples y modernas. Está siendo renovado y se encuentra cerca del centro histórico de Oporto, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este complejo de apartamentos ofrece todas las comodidades y comodidades n…
Complejo residencial Loja Bijou
Oporto, Portugal
de
$247,671
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 6
Área 69–290 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Complejo residencial en un edificio histórico, que es uno de los más interesantes de la ciudad de Oporto. El complejo consta de tres edificios de varios tipos ( A / B / C ), que combinan un magnífico ejemplo de arquitectura al estilo de Modeón y la arquitectura del palacio de principios del …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
156.0 – 220.0
908,798 – 1,19M
Apartamentos 4 habitaciones
290.0
1,52M
Tienda
69.0
361,189
Complejo residencial Terra
Aguas Santas, Portugal
de
$357,217
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Inspirado en un estilo de vida activo que combina naturaleza y sofisticación, donde los residentes pueden disfrutar del aire libre, con un ambiente familiar que brinda bienestar a toda la familia. Las áreas verdes circundantes se extienden hasta el interior del condominio. Un jardín de más …
