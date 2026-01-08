  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Oeiras
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Oeiras, Portugal

Lisboa
6
Oporto
2
Cascais
2
Sintra
2
Complejo residencial PAÇO DE ARCOS
Complejo residencial PAÇO DE ARCOS
Complejo residencial PAÇO DE ARCOS
Complejo residencial PAÇO DE ARCOS
Complejo residencial PAÇO DE ARCOS
Complejo residencial PAÇO DE ARCOS
Oeiras, Portugal
de
$955,227
Área 142 m²
1 objeto inmobiliario
Complejo residencial en la zona tranquila de Alto da Terrugem (PAÇO DE ARCOS), Sintra. Espaciosos apartamentos con acabados modernos: luminoso salón con acceso a una gran terraza, cocina totalmente equipada, tres dormitorios con armarios empotrados, y dos baños. Las características incluyen …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
142.0
951,553
Asociación
BitProperty
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Residencia The Hill of Oeiras
Residencia The Hill of Oeiras
Residencia The Hill of Oeiras
Residencia The Hill of Oeiras
Residencia The Hill of Oeiras
Residencia The Hill of Oeiras
Barcarena, Portugal
de
$279,935
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Área 88–161 m²
6 objetos inmobiliarios
El primer edificio de 4, solo quedan 6 de 15 apartamentos. La finalización prevista de la construcción es el 2025 de diciembre
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
88.0 – 105.0
408,642 – 443,669
Apartamentos 3 habitaciones
160.0 – 161.0
595,450 – 642,152
Desarrollador
Amber PD
