Pisos de obra nueva en Sintra, Portugal

Complejo residencial House T3
Complejo residencial House T3
Sintra, Portugal
de
$1,17M
Área 288 m²
1 objeto inmobiliario 1
Amplia y elegante casa con 3 dormitorios en suite en un condominio privado en Albarraque. Cuenta con una gran sala de estar con chimenea, cocina elegante, jardín privado, y un sótano con lavandería y aparcamiento para 2-3 coches. Acabados de alta gama, aire acondicionado y excelente luz natu…
Complejo residencial Beloura
Complejo residencial Beloura
Sintra, Portugal
de
$1,30M
Área 166 m²
1 objeto inmobiliario 1
Complejo residencial situado en la prestigiosa y tranquila zona de Beloura, Sintra. Estas modernas casas de tres dormitorios, construidas en 2021, ofrecen una combinación perfecta de funcionalidad y confort cotidiano. Cada unidad cuenta con 6 baños/WCs, un amplio diseño y dos espacios de est…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
166.0
1,29M
