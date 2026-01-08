Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Leiria
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Terraza

Casas con Terraza en Venta en Leiria, Portugal

Obidos
28
Casa Borrar
Eliminar
12 propiedades total found
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 4
Área 291 m²
Villa en Lagoa de Obidou, cerca de la playa y campos de golf, en una parcela de 1163 m2.Arqu…
$1,27M
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Vau, Portugal
Dúplex 3 habitaciones
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Área 148 m²
Apartamento nuevo y nbsp; Con tres dormitorios con baños, una sala de estar y un comedor y u…
$595,450
Dejar una solicitud
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 4
Área 337 m²
La villa con 4 dormitorios con una superficie de 310 m2 (planta baja) se encuentra en una pa…
$694,692
Dejar una solicitud
Sky ApartmentsSky Apartments
Adosado Adosado 3 habitaciones en Vau, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Área 145 m²
El complejo de golf recientemente inaugurado se encuentra en el oeste de Portugal. Este es u…
$653,828
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Foz do Arelho, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Foz do Arelho, Portugal
Dormitorios 3
Área 160 m²
Condominio con 9 villas, en construcción, en el corazón de Fos do Arello.3 dormitorios de al…
$408,642
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Amoreira, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Amoreira, Portugal
Dormitorios 3
Área 190 m²
Este encantador adosado se encuentra en un condominio en los terrenos de Praia d'el Rey Beac…
$408,642
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Área 157 m²
La casa se encuentra en una de las zonas más tranquilas de Obidos, Perola da Lagoa.Está en e…
$408,642
Dejar una solicitud
Villa en Vieira de Leiria, Portugal
Villa
Vieira de Leiria, Portugal
Dormitorios 3
Área 152 m²
Villa de un piso con arquitectura moderna, con 3 dormitorios y una piscina, ubicada en una p…
$461,182
Dejar una solicitud
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 2
Área 119 m²
Villa de un piso con 2 dormitorios, 119 metros cuadrados.m, área total urbanizada, y nbsp; u…
$373,616
Dejar una solicitud
VernaVerna
Villa en Obidos, Portugal
Villa
Obidos, Portugal
Dormitorios 3
Área 146 m²
Vila se encuentra entre los idílicos Obidos medievales y la hermosa ciudad de Caldas da Rain…
$437,831
Dejar una solicitud
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Área 138 m²
Villa de 3 dormitorios, 138 metros cuadrados.m (área total) ubicada en una parcela de 1013 m…
$420,318
Dejar una solicitud
Villa en Coimbrao, Portugal
Villa
Coimbrao, Portugal
Dormitorios 3
Área 152 m²
Villa de una planta con arquitectura moderna, con 3 dormitorios y una piscina, situada en un…
$461,182
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Leiria

villas
adosados

Parámetros de las propiedades en Leiria, Portugal

con Garaje
con Jardín
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir