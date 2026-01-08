Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas del mar en Venta en Leiria, Portugal

Dúplex 3 habitaciones en Vau, Portugal
Dúplex 3 habitaciones
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Área 148 m²
Apartamento nuevo y nbsp; Con tres dormitorios con baños, una sala de estar y un comedor y u…
$595,450
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Vau, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Área 145 m²
El complejo de golf recientemente inaugurado se encuentra en el oeste de Portugal. Este es u…
$653,828
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Obidos, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Obidos, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 153 m²
Número de plantas 2
CORTE DE CINCO PLAZOS UBICADO A LA CARACTERíSTICA SEREBRUARIA DE PORTUGAL, ENTRE VIAJES DE C…
$795,261
Dejar una solicitud
OneOne
Villa en Obidos, Portugal
Villa
Obidos, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
EL CORTE DE CINCO PRODUCTOS ESTá UBICADO A LA CARACTERíSTICA SEREBRUARIA DE PORTUGAL, ENTRE …
$828,397
Dejar una solicitud
Villa en Obidos, Portugal
Villa
Obidos, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 1
El CURORTE DE cinco PRODUCTOS está orientado hacia la FUNCIÓN SEREBRUARIA de PORTUGAL, entre…
$883,623
Dejar una solicitud
