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Adosados en Venta en Leiria, Portugal

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Obidos
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4 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Vau, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Área 145 m²
El complejo de golf recientemente inaugurado se encuentra en el oeste de Portugal. Este es u…
$648,171
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Amoreira, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Amoreira, Portugal
Dormitorios 3
Área 190 m²
Este encantador adosado se encuentra en un condominio en los terrenos de Praia d'el Rey Beac…
$405,107
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Foz do Arelho, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Foz do Arelho, Portugal
Dormitorios 3
Área 160 m²
Condominio con 9 villas, en construcción, en el corazón de Fos do Arello.3 dormitorios de al…
$405,107
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Obidos, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Obidos, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 153 m²
Número de plantas 2
CORTE DE CINCO PLAZOS UBICADO A LA CARACTERíSTICA SEREBRUARIA DE PORTUGAL, ENTRE VIAJES DE C…
$795,261
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Parámetros de las propiedades en Leiria, Portugal

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
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De lujo
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