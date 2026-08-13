Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Leiria
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Leiria, Portugal

;
Obidos
38
Villa Borrar
Eliminar
40 propiedades total found
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 296 m²
Experimente un lujo excepcional en esta villa de 5 dormitorios en West Cliffs Ocean y Golf R…
$3,24M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 296 m²
Experimente un lujo excepcional en esta villa de 5 dormitorios en West Cliffs Ocean y Golf R…
$3,24M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 145 m²
Descubra la sofisticada vida costera en esta villa de 4 dormitorios en West Cliffs Ocean y G…
$1,16M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
TekceTekce
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 153 m²
Experimente la vida costera de lujo en esta villa de 3 dormitorios en West Cliffs Ocean y Go…
$1,03M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 133 m²
Experimente la vida costera de lujo en esta villa de 3 dormitorios en West Cliffs Ocean y Go…
$1,01M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 296 m²
Experimente un lujo excepcional en esta villa de 5 dormitorios en West Cliffs Ocean y Golf R…
$3,24M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Experiencia refinada vida costera en esta villa de 2 dormitorios en West Cliffs Ocean y Golf…
$809,275
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Experiencia refinada vida costera en esta villa de 2 dormitorios en West Cliffs Ocean y Golf…
$806,282
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Experiencia refinada vida costera en esta villa de 2 dormitorios en West Cliffs Ocean y Golf…
$799,211
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 296 m²
Experimente un lujo excepcional en esta villa de 5 dormitorios en West Cliffs Ocean y Golf R…
$3,19M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 133 m²
Experimente la vida costera de lujo en esta villa de 3 dormitorios en West Cliffs Ocean y Go…
$1,00M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 296 m²
Experimente un lujo excepcional en esta villa de 5 dormitorios en West Cliffs Ocean y Golf R…
$3,19M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 153 m²
Experimente la vida costera de lujo en esta villa de 3 dormitorios en West Cliffs Ocean y Go…
$1,03M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Experiencia refinada vida costera en esta villa de 2 dormitorios en West Cliffs Ocean y Golf…
$798,288
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 133 m²
Experimente la vida costera de lujo en esta villa de 3 dormitorios en West Cliffs Ocean y Go…
$993,305
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 4
Área 337 m²
La villa con 4 dormitorios con una superficie de 310 m2 (planta baja) se encuentra en una pa…
$685,981
Dejar una solicitud
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Área 157 m²
La casa se encuentra en una de las zonas más tranquilas de Obidos, Perola da Lagoa.Está en e…
$403,518
Dejar una solicitud
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 145 m²
Descubra la sofisticada vida costera en esta villa de 4 dormitorios en West Cliffs Ocean y G…
$1,14M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Vieira de Leiria, Portugal
Villa
Vieira de Leiria, Portugal
Dormitorios 3
Área 152 m²
Villa de un piso con arquitectura moderna, con 3 dormitorios y una piscina, ubicada en una p…
$455,399
Dejar una solicitud
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 133 m²
Experimente la vida costera de lujo en esta villa de 3 dormitorios en West Cliffs Ocean y Go…
$992,159
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 2
Área 119 m²
Villa de un piso con 2 dormitorios, 119 metros cuadrados.m, área total urbanizada, y nbsp; u…
$368,931
Dejar una solicitud
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 296 m²
Experimente un lujo excepcional en esta villa de 5 dormitorios en West Cliffs Ocean y Golf R…
$3,19M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 153 m²
Experimente la vida costera de lujo en esta villa de 3 dormitorios en West Cliffs Ocean y Go…
$1,02M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Obidos, Portugal
Villa
Obidos, Portugal
Dormitorios 3
Área 146 m²
Vila se encuentra entre los idílicos Obidos medievales y la hermosa ciudad de Caldas da Rain…
$432,341
Dejar una solicitud
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 296 m²
Experimente un lujo excepcional en esta villa de 5 dormitorios en West Cliffs Ocean y Golf R…
$3,23M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 145 m²
Descubra la sofisticada vida costera en esta villa de 4 dormitorios en West Cliffs Ocean y G…
$1,15M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 296 m²
Experimente un lujo excepcional en esta villa de 5 dormitorios en West Cliffs Ocean y Golf R…
$3,20M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 296 m²
Experimente un lujo excepcional en esta villa de 5 dormitorios en West Cliffs Ocean y Golf R…
$3,23M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 296 m²
Experimente un lujo excepcional en esta villa de 5 dormitorios en West Cliffs Ocean y Golf R…
$3,23M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 4
Área 291 m²
Villa en Lagoa de Obidou, cerca de la playa y campos de golf, en una parcela de 1163 m2.Arqu…
$1,26M
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Leiria, Portugal

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir