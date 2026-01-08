Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Leiria, Portugal

Casa 1 habitacion en Obidos, Portugal
Casa 1 habitacion
Obidos, Portugal
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
1-bedroom villa, 75 sqm (construction gross area), with communal garden and swimming pool, i…
$332,752
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Obidos, Portugal
Casa 3 habitaciones
Obidos, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 185 m²
Casa de 3 dormitorios con 185 m2 de superficie bruta de construcción, piscina privada y jard…
$699,362
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Obidos, Portugal
Casa 3 habitaciones
Obidos, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
Chalet de 3 dormitorios con 260 m2 (superficie de construcción), con jardín privado y piscin…
$729,718
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Obidos, Portugal
Casa 3 habitaciones
Obidos, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 185 m²
Casa de 3 dormitorios con 185 m2 de superficie bruta de construcción, piscina privada y jard…
$699,362
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Obidos, Portugal
Casa 3 habitaciones
Obidos, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 263 m²
Villa de 3 dormitorios con 263 m2 de superficie privada, jardín privado y piscina, y dos pla…
$1,17M
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Obidos, Portugal
Casa 5 habitaciones
Obidos, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 310 m²
" villa de 5 dormitorios, 310 m2 (superficie de construcción), jardín, piscina privada y apa…
$1,58M
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Obidos, Portugal
Casa 4 habitaciones
Obidos, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Chalet de 4 dormitorios situado en una parcela de 1769 m2, que cubre 250 m2 (zona de constru…
$1,34M
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Obidos, Portugal
Casa 3 habitaciones
Obidos, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
Chalet de 3 dormitorios con 260 m2 (superficie de construcción), con jardín privado y piscin…
$729,718
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Obidos, Portugal
Casa 4 habitaciones
Obidos, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 296 m²
En construcción villa de 4 dormitorios con 296 m2 de superficie bruta de construcción, pisci…
$3,27M
Dejar una solicitud
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 4
Área 291 m²
Villa en Lagoa de Obidou, cerca de la playa y campos de golf, en una parcela de 1163 m2.Arqu…
$1,27M
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Vau, Portugal
Dúplex 3 habitaciones
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Área 148 m²
Apartamento nuevo y nbsp; Con tres dormitorios con baños, una sala de estar y un comedor y u…
$595,450
Dejar una solicitud
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 4
Área 337 m²
La villa con 4 dormitorios con una superficie de 310 m2 (planta baja) se encuentra en una pa…
$694,692
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Vau, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Área 145 m²
El complejo de golf recientemente inaugurado se encuentra en el oeste de Portugal. Este es u…
$653,828
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Foz do Arelho, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Foz do Arelho, Portugal
Dormitorios 3
Área 160 m²
Condominio con 9 villas, en construcción, en el corazón de Fos do Arello.3 dormitorios de al…
$408,642
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Amoreira, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Amoreira, Portugal
Dormitorios 3
Área 190 m²
Este encantador adosado se encuentra en un condominio en los terrenos de Praia d'el Rey Beac…
$408,642
Dejar una solicitud
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Área 157 m²
La casa se encuentra en una de las zonas más tranquilas de Obidos, Perola da Lagoa.Está en e…
$408,642
Dejar una solicitud
Villa en Vieira de Leiria, Portugal
Villa
Vieira de Leiria, Portugal
Dormitorios 3
Área 152 m²
Villa de un piso con arquitectura moderna, con 3 dormitorios y una piscina, ubicada en una p…
$461,182
Dejar una solicitud
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 2
Área 119 m²
Villa de un piso con 2 dormitorios, 119 metros cuadrados.m, área total urbanizada, y nbsp; u…
$373,616
Dejar una solicitud
Villa en Obidos, Portugal
Villa
Obidos, Portugal
Dormitorios 3
Área 146 m²
Vila se encuentra entre los idílicos Obidos medievales y la hermosa ciudad de Caldas da Rain…
$437,831
Dejar una solicitud
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Área 138 m²
Villa de 3 dormitorios, 138 metros cuadrados.m (área total) ubicada en una parcela de 1013 m…
$420,318
Dejar una solicitud
Villa en Coimbrao, Portugal
Villa
Coimbrao, Portugal
Dormitorios 3
Área 152 m²
Villa de una planta con arquitectura moderna, con 3 dormitorios y una piscina, situada en un…
$461,182
Dejar una solicitud
Villa en Obidos, Portugal
Villa
Obidos, Portugal
Dormitorios 3
Área 116 m²
Villa 5 minutos de Caldas y Óbidos se encuentra en una parcela de 291 m2.Villa de dos planta…
$420,318
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Obidos, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Obidos, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 153 m²
Número de plantas 2
CORTE DE CINCO PLAZOS UBICADO A LA CARACTERíSTICA SEREBRUARIA DE PORTUGAL, ENTRE VIAJES DE C…
$795,261
Dejar una solicitud

