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Propiedades residenciales en venta en Leiria, Portugal

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Obidos
48
Caldas da Rainha
22
72 propiedades total found
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 296 m²
Experimente un lujo excepcional en esta villa de 5 dormitorios en West Cliffs Ocean y Golf R…
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Villa en Vau, Portugal
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Vau, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 145 m²
Descubra la sofisticada vida costera en esta villa de 4 dormitorios en West Cliffs Ocean y G…
$1,16M
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 16 habitaciones en Caldas da Rainha, Portugal
Apartamento 16 habitaciones
Caldas da Rainha, Portugal
Dormitorios 16
Área 1 076 m²
Ubicado entre bosques de pinos tranquilos en la región más codiciada de Caldas da Rainha, Re…
$1,73M
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Apartamento 16 habitaciones en Caldas da Rainha, Portugal
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Caldas da Rainha, Portugal
Dormitorios 16
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Ubicado entre bosques de pinos tranquilos en la región más codiciada de Caldas da Rainha, Re…
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Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 153 m²
Experimente la vida costera de lujo en esta villa de 3 dormitorios en West Cliffs Ocean y Go…
$1,03M
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Vau, Portugal
Dormitorios 3
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Apartamento 16 habitaciones en Caldas da Rainha, Portugal
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Caldas da Rainha, Portugal
Dormitorios 16
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Ubicado entre bosques de pinos tranquilos en la región más codiciada de Caldas da Rainha, Re…
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Apartamento 3 habitaciones en Vau, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Disfrute de una amplia vida costera en este apartamento de 3 dormitorios en West Cliffs Ocea…
$913,324
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Apartamento 16 habitaciones en Caldas da Rainha, Portugal
Apartamento 16 habitaciones
Caldas da Rainha, Portugal
Dormitorios 16
Área 1 076 m²
Ubicado entre bosques de pinos tranquilos en la región más codiciada de Caldas da Rainha, Re…
$1,73M
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Apartamento 16 habitaciones en Caldas da Rainha, Portugal
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Caldas da Rainha, Portugal
Dormitorios 16
Área 1 076 m²
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Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Experiencia refinada vida costera en esta villa de 2 dormitorios en West Cliffs Ocean y Golf…
$809,275
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Apartamento 16 habitaciones en Caldas da Rainha, Portugal
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Caldas da Rainha, Portugal
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Villa en Vau, Portugal
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Dormitorios 2
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$806,282
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Dúplex 3 habitaciones en Vau, Portugal
Dúplex 3 habitaciones
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Área 148 m²
Apartamento nuevo y nbsp; Con tres dormitorios con baños, una sala de estar y un comedor y u…
$587,984
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Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Experiencia refinada vida costera en esta villa de 2 dormitorios en West Cliffs Ocean y Golf…
$799,211
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Villa
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Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
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Apartamento 16 habitaciones en Caldas da Rainha, Portugal
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Villa en Vau, Portugal
Villa
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Villa
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Apartamento 3 habitaciones en Vau, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Vau, Portugal
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$901,967
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Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
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$798,288
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Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
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Área 337 m²
La villa con 4 dormitorios con una superficie de 310 m2 (planta baja) se encuentra en una pa…
$685,981
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Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Área 157 m²
La casa se encuentra en una de las zonas más tranquilas de Obidos, Perola da Lagoa.Está en e…
$403,518
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Villa
Vau, Portugal
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