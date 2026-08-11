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Propiedades residenciales en venta en Porches, Portugal

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2 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Porches, Portugal
Casa 5 habitaciones
Porches, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 324 m²
Villa contemporánea de lujo con vistas al mar – PorchesVilla de lujo con impresionantes vist…
$5,79M
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Apartamento 2 habitaciones en Porches, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Porches, Portugal
Dormitorios 2
Área 99 m²
Apartamento nuevo con 2 dormitorios 99 sq.m. y   terraza en el complejo residencial One Porc…
$343,212
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