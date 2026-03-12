Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Estudios en venta en Gecitkale Serdarli Belediyesi, Chipre del Norte

Lefkoniko
3
3 propiedades
Estudio en Lefkoniko, Chipre del Norte
Estudio
Lefkoniko, Chipre del Norte
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 2/11
Presento a su atención un nuevo proyecto en una hermosa ubicación de la zona de Gochitkale (…
$33,574
Estudio en Lefkoniko, Chipre del Norte
Estudio
Lefkoniko, Chipre del Norte
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 3/12
Nuevo proyecto en el norte de Chipre en la acogedora y pacífica ciudad de Gechitkale. Esta z…
$75,640
Estudio en Lefkoniko, Chipre del Norte
Estudio
Lefkoniko, Chipre del Norte
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 2/12
Nuevo proyecto en el norte de Chipre en la acogedora y pacífica ciudad de Gechitkale. Esta z…
$74,749
