Estudios en venta en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte

11 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 10
¡El paraíso junto al mar en el norte de Chipre! ¡Inversión de sueños en Famagusta!Vive en tu…
$69,335
Estudio en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Estudio
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Строящийся комплекс. Гарантия аренды студии 450 фунтов стерлингов в месяц. Гарантия ар…
$136,079
Estudio 2 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Estudio 2 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 91 m²
Piso 1
Yev. Дата ввода в эксплуатацию март 2022 г. Piloto de la República de China, "Publicación de…
$71,365
OneOne
Estudio 1 habitacion en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Estudio 1 habitacion
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Dormitorios 1
Área 47 m²
$79,111
Estudio 1 habitación en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Studio 48 m ² In an elite complex 5 minutes   from the beach. The project will be located on…
$106,591
Estudio 2 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Estudio 2 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 118 m²
Piso 2
La industria de la industria de la industria de la industria de la industria de la industria…
$110,479
Moa 7aMoa 7a
Estudio 1 habitacion en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Estudio 1 habitacion
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Dormitorios 1
Área 46 m²
Piso 10
Estado: Estudio  Número de habitaciones: 1  Superficie total: 46 m2 Vista: al mar en las …
$148,128
Estudio en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Estudio
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Área 37 m²
$80,811
Estudio en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Estudio
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 3
Продаётся на Риверсайде - студия. 3 этаж вид на Сезар. 40.5 Квадратных Метров. Цена…
$89,954
Estudio 1 habitación en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 10
¡Descubre la casa de tus sueños: descuento exclusivo del 15 % + garantía de alquiler por 2 a…
$134,479
Estudio en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Estudio
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 1
Район Искеле. Рядом с Загидасом. Комплекс Park Residence. Не большая терраса, все налоги опл…
$82,244
Parámetros de las propiedades en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte

